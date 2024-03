Brandoni sobre Carlotto: “¿Quién se cree esta señora? Si saben que no son 30 mil”

En el marco de la multitudinaria marcha que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el domingo por el Día de la Memoria, Estela de Carlotto, titular de las Madres de Plaza de Mayo, dijo que “a Milei hay que cansarlo para que se vaya”, una declaración que generó una ola de repercusiones, entre ellas, la del actor Luis Brandoni.

“¿Quién se cree que es esta señora?”, manifestó el intérprete de “Esperando la carroza” invitado a “Comunidad de Negocios”, el ciclo que conduce José del Río y que se emite los domingos a la noche por La Nación+. Se refería, claro, a esa declaración que generó polémica y que tuvo respuesta de varias figuras de la política.

Pero Brandoni fue más allá: “Siguen diciendo que son 30 mil desaparecidos, ¿qué le pasa? pero si saben... es público y notorio que no son 30 mil desaparecidos”, apuntó Brandoni, que volvería a meterse en terreno minado al reflotar su recordada crítica a “1985”, la película protagonizada por Darín y a la que apuntó con dureza.

“Por eso se constituyó la CONADEP, que es un hecho que yo señalé en mi crítica, no figura en la película. Si no figuraba la CONADEP, no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como el peronismo no formó la CONADEP infamemente, no figura en la película. ¿Qué razones hay para declarar un día no laborable? A mí personalmente me parece un disparate esto”, manifestó el ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).

Y dio más argumentos sobre por qué no está de acuerdo con que el 24 de marzo sea feriado: “La dictadura más sangrienta que vivió el país, no es una buena idea establecer un día no laborable”.

En cambio, Brandoni ofreció una alternativa: “Una idea sería pedirles a los maestros y maestras de la primaria, secundaria y universidades que en este día se hable de lo que pasó en el país, que se cuente de nuevo lo que pasó en el país, como si fuera un recordatorio de lo que no podemos olvidar”.

“Así como también declarar un feriado el día que nosotros invadimos las Malvinas, no sé si hay algún país que declare feriado un día en el que el país perdió por primera vez una guerra, el Ejército argentino”, remató Brandoni, volviendo a generar polémicas varias por sus dichos.