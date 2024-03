"Yo no era ñoqui", dijo Lucas Berengua uno de los meteorólogos más famosos echado del SMN

El profesional que se desempeñaba como vocero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) echado por el Gobierno nacional expresó su desazón: "Yo no era ñoqui. Tengo una carrera de 21 años". La expresión de se da en medio de una ola de despedidos de agentes estatales motorizada por el Ejecutivo nacional.

Se trata de Lucas Berengua. Su caso se viralizó en las últimas horas en redes sociales por un emotivo video que grabó uno de sus compañeros. La forma en la que fue echado movilizó sensaciones encontradas entre los usuarios.

"Yo no era un ñoqui. Tengo 21 años de carrera dentro del SMN porque entré a trabajar en el 2003. Así que acá no me vengan con el verso de que se van los ñoquis porque hasta ayer subí los pronósticos del tiempo", sostuvo Berengua en declaraciones radiales.

En esa línea, el profesional relató: "Era uno de los voceros del organismo. Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar de esa manera". A su vez, explicó algunas de sus tareas.

"Colaboraba con tres centros internacionales. Creo que debe haberse tratado de un error. Es indescriptible la sensación de impotencia que tengo en este momento", relató Berengua y cargó contra el criterio que utiliza el Gobierno.

"El criterio con que se elige es perversidad. En la mayoría de los casos hay un dedo perverso que aprovechó el escudo del ajuste para sacarse gente de encima. Si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal", sumó.

Y continuó: "Se mandaron una. Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total". Principalmente, la red de observaciones meteorológicas porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una de esas estaciones".

Berengua contó cómo fue echado: "A mi no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel".

En el video, se observa la emotiva despedida que le realizaron sus compañeros. Allí, cantan "Lucas no se va" entre aplausos. Su despido se da en medio de una revisión de contratos accionada por la gestión del presidente Javier Milei". Berengua era contratado, según especificó.