Jueves Santo: ¿qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

En la antesala del Jueves Santo, que se conmem9ora hoy, muchos argentinos se preguntaban si podrán o no disfrutar del fin de semana largo de seis días en el cierre de marzo, ya que no todos son asuetos.

Se sabe por calendario oficial que junto a Semana Santa hay otros dos feriados, generando un inédito fin de semana XXXL. Pero, ¿qué pasa con los días no laborables?

Jueves Santo: ¿es feriado o “día no laborable”?

Para quienes no tengan que trabajar este jueves 28 de marzo (Jueves Santo), que es una jornada no laborable, habrá seis días de descanso, ya que mañana, 29 de marzo (Viernes Santo), es feriado.

Hoy en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

“Día no laborable”: ¿se paga doble?

Los trabajadores que presten servicio este jueves percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Semana Santa: cómo es el fin de semana largo de seis días

Este año la Semana Santa se inicia hoy, que es en realidad día no laborable; y se extenderá por cinco días más con el Viernes Santo, el lunes 1 feriado con fines turísticos y el martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día por día:

- 28 de marzo: Jueves Santo (no laborable).

- 29 de marzo: Viernes Santo (feriado).

- 30 de marzo: Sábado de Gloria (o Sábado Santo).

- 31 de marzo: Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua).

- 1 de abril: feriado puente con fines turísticos.

- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado)

Calendario de feriados 2024 en Argentina

Calendario 2024 en Argentina: feriados inamovibles:

1 de enero: Año Nuevo

12 y 13 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

29 de marzo: Viernes Santo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Calendario 2024 en Argentina: feriados trasladables:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Los fines de semana largos de 2024 en Argentina:

Desde el 30 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 10 de febrero al 13 de febrero: fin de semana largo de 4 días.

Desde el 29 de marzo al 2 de abril : fin de semana largo de 5 días.

Desde el 20 de junio al 23 de junio: fin de semana largo de 4 días.

Desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.