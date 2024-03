El kirchnerismo se abroquela y ya rechaza el “Pacto del 25 de Mayo”

Distintos sectores del kirchnerismo salieron a rechazar el acuerdo que propuso en el Congreso el presidente Javier Milei, conocido como el “Pacto de Mayo”. Una de las voces críticas fue la del presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, quien dijo que el mandatario “lo que tiene que hacer es dejar de violar la Constitución”.

En ese marco, un gobernador del PJ también cruzó la idea de Milei. “Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo. Tengo la responsabilidad de gobernar y defender La Pampa. Ningún acuerdo me llevará a resignar ningún derecho de las y los pampeanos”, dijo Sergio Zilotto.

Mayans lanzó fuertes críticas hacia el discurso presidencial. “Fue lamentable. No respeta el Estado de Derecho, no respeta el honor de las personas, hace acusaciones sin pruebas y no tiene claro lo que son los derechos humanos ni la función del Estado”, dijo.

El legislador consideró que la presentación del jefe de Estado en el Congreso fue “totalmente vacía de contenido” y la calificó como “una falta de respeto a los poderes públicos, a las provincias y al Poder Judicial”. “Una cosa es la legitimidad respecto al tema de ser electo, y después está la legitimidad de decisión. Después tiró datos falsos, como es costumbre”, expresó.

Asimismo, cuando se le preguntó por su opinión sobre la convocatoria de Milei a los 24 gobernadores del país para firmar el denominado “Pacto del 25 de Mayo”, un nuevo documento “fundacional” para la República Argentina en el que se establecerán los 10 principios de un nuevo orden político y económico, Mayans respondió: “¿Al homenaje al perro que va a hacer en Córdoba? Lo que tiene que hacer es dejar de violar la Constitución, tiene que aplicar las leyes que tiene este país”.

En ese marco, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) cuestionó el discurso de Milei al señalar que “el que no la ve es el presidente” y que “los agravios y las excusas no tapan la realidad”.

“Luego de escuchar su discurso le decimos al presidente de la Nación que los agravios y las excusas no tapan la realidad. Producto de la motosierra y la licuadora, que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria”, expresaron los diputados.

En ese sentido, agregaron: “Lamentamos que, en pleno “prime-time”, el Presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino”.

“A este país lo maneja una persona que se preocupa más por la cantidad de likes y retuit en X que por lograr acuerdos para sacar al país adelante”, señalaron.

“Entendemos que Milei se expresó en un Congreso al cual le mandó 14 leyes sin lograr aprobar ninguna, los hechos demuestran que todas las estrategias parlamentarias, llevadas adelante por el oficialismo, fracasaron. Pero lo expuesto no lo exime de su responsabilidad como Jefe de Estado, ante una preocupante situación económica y social”, remarcaron.

Y advirtieron que “no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias” y afirmaron que “no transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores”.