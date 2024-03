Marina Calabró blanqueó su romance con Rolando Barbano

Luego de rumores, especulaciones y hasta negativas de los protagonistas, Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su romance.

La encargada de confirmar el noviazgo fue Yanina Latorre. “¡Por fin blanqueó su romance Marina Calabró con Rolando Barbano! ¡Felicitaciones! Te lo propusiste y lo lograste”, le dijo De Brito a su panelista dándole la mano.

Latorre y Calabró comparten aire durante un pase en radio El Observador. La panelista de Lanata sin Filtro en el pase radial con Yanina Latorre tuvo un pequeño error y se mandó al frente. La angelita de LAM reveló cómo fue el momento del blanqueamiento.

"Me lo dijo en medio de una de las anécdotas. Yo voy contando cosas en el pase (de la radio) y le dije que mi sueño era tener un chofer, pero ella me dijo que no, que le da miedo que otro maneje porque se marea. Le dije 'no te gusta que te lleven en auto, pero ¿si te llevan en moto?'", comenzó.

Y agregó: "Me dijo 'aunque vos no lo puedas creer, nunca me subí a una moto'. Entonces le pregunto si Barbano tiene auto y me dijo que sí. Le pregunté si era a la antigua que la tienen que llevar y traer y me dijo que no, que para eso es moderna. Ahí le dije que era muy putita".

"Mira sola al monitor y grita 'Rolando no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina'. Ahí le digo 'ay te blanqueaste'. Me mostró los mensajes y Rolando dice que no le gusta que le diga putita a Marina. Después me lo confirmó en privado (a la relación)", detalló Yanina Latorre.