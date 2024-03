Llega la entrega de los Premios Oscars: cómo y dónde ver en Argentina

Este domingo 10 de marzo llegará una nueva entrega de los Premios Oscars desde las 19 hs (hora Argentina). La transmisión estará a cargo de TNT,Max y E! Entertainment.

Las televisaciones de ambas señales contarán con una cobertura completa del show, incluso con un pre-show y la alfombra roja con todos los famosos y nominados.

Será la edición 96º de los Oscars y la primera vez que Max se sume a la cobertura. El 13 de marzo estará disponible para verlo desde la plataforma.

Esta vez, el escenario elegido es el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Jimmy Kimmel será, por cuarta vez, el conductor.

Además, Mahershala Ali, Emily Blunt, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Brendan Fraser, Ryan Gosling, Ariana Grande, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Ben Kingsley, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Melissa McCarthy, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Lupita Nyong'o, Catherine O'Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Issa Rae, Tim Robbins, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz, Forest Whitaker, Michelle Yeoh, Ramy Youssef, Zendaya, entre otros, se sumarán como presentadores durante la ceremonia. Por su parte, Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish y Finneas O'Connell, Scott George y los Osage Singers, y Ryan Gosling y Mark Ronson interpretarán las canciones originales nominadas de este año:

"The Fire Inside" de "Flamin' Hot" – interpretada por Becky G, con música y letras de Diane Warren.

"I'm Just Ken" de "Barbie", interpretada por Ryan Gosling y Mark Ronson, con música y letras de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

"It Never Went Away", de "American Symphony", interpretada por Jon Batiste, con música y letra de Jon Batiste y Dan Wilson.

"Wahzhazhe (A Song For My People)" de "Killers of the Flower Moon", interpretada por Scott George y los Osage Singers, música y letra de Scott George.

"What Was I Made For?" de "Barbie", interpretada por Billie Eilish y Finneas O'Connell, con música y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell.