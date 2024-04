Sigue la bronca en La Plata por pagos extras en viajes de egresados: ¿marcha atrás de las empresas?

Provocó sorpresa e indignación entre los padres de alumnos de sexto año de colegios secundarios una notificación de empresas que organizan viajes de egresados a Bariloche y piden el pago de tasas y extras que prácticamente superan el valor de los viajes de egresados a Bariloche que ya se pagaron o están en las últimas cuotas para cancelarlos.

El miércoles pasado, tras los reclamos de los padres, una de las empresas del sector informó que por ahora dan marcha atrás con los gastos requeridos porque están hablando con los distintos prestadores de los servicios que incluyen la travesía turística para celebrar el final de la etapa de estudios secundarios. “Si les llegó un cupón para pago extra, no lo abonen”, pide la compañía.

Según denunciaron distintos padres, entre tasas y seguros deberán desembolsar unos 250.000 pesos, es decir, el mismo valor que acordaron por el paquete completo un año y medio antes.

“Nos quieren cobrar ahora lo que perdieron por la inflación, cuando en realidad hace un año y medio los 250.000 pesos que nos costó el viaje era un valor carísimo”, aseguró la madre de un estudiante de un colegio privado de la Ciudad.

Entre los padres circula que cuando fueron a pagar a la empresa les dijeron que la tasa de embarque es comercial ya que este vuelo es charter, exclusivo para estudiantes y por eso es mayor. No es el mismo que se paga si el viaje se hace en forma directa por una empresa aérea, agregaron los padres.

Familiares de una alumna de una escuela pública de Los Hornos denunciaron que “nos están estafando con el cobro de montos exorbitantes fuera del contrato por supuestos aumentos de tasas aeroportuarias”. Agregó que “el problema es que quieren cobrarnos extras otros 250.000 pesos en concepto de tasas aeroportuarias y seguros”.

En otro colegio privado del centro platense también llegó como un baldazo de agua helada la noticia de los pagos extras de embarques y seguros, por encima de los 200.000 pesos.

“Todavía no saben explicarnos a qué se debe esa tasa y qué incluyen los seguros que quieren cobrarnos, que no tienen que ver con el depósito que se hace por posibles daños en el hotel, que se paga allá pero que en teoría dicen nos devuelven si no se rompe nada”, indicaron futuros egresados en las redes sociales.

Una de las operadoras de viajes de egresados comunicó a los padres se realizan reuniones con los prestatarios de servicios (aerolínea aérea y complejos de actividades donde se extiende el seguro de cobertura integral) para buscar una salida que sea lógica y sana para todas las partes, entendiendo la situación financiera que atravesamos todos, escuchando a cada uno de nuestros clientes para que esta solución llegue pronto”.