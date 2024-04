Escándalo en La Plata con los viajes de egresados: "Nos quieren cobrar de tasas lo mismo que nos salió todo el paquete"

Por estas horas padres de los alumnos de 6to año de muchos colegios y escuelas platenses pusieron el grito en el cielo luego de que fueron informados por las empresas que organizan los viajes de egresados acerca de los últimos gastos que demandará que los chicos finalmente puedan cumplir el sueño de celebrar con sus compañeros en Bariloche su paso por la secundaria. Según denunciaron, entre tasas y seguros deberán desembolsar unos $250.000, es decir, el mismo valor que acordaron por el paquete completo un año y medio antes.

"Nos quieren cobrar ahora lo que perdieron por la inflación, cuando en realidad hace un año y medio los $250.000 que nos costó el viaje era un valor carísimo", aseguró, indignada, la madre de un estudiante de un colegio privado de la zona norte en diálogo con EL DIA. "Entre los padres circula que cuando fueron a pagar a la empresa les dijeron que la tasa de embarque es comercial ya que este vuelo es chárter, exclusivo para estudiantes y por eso es mayor. No es lo mismo que se paga si uno viaja directo por Aerolíneas Argentinas", agregó la mujer.

En la misma línea, el padre de una alumna de una escuela pública de Los Hornos denunció que "nos están estafando con el cobro de montos exorbitantes fuera del contrato por supuestos aumentos de tasas aeroportuarias". Y agregó que "el problema es que quieren cobrarnos extras otros $250.000 en concepto de tasas aeroportuarias y seguros". También en las redes sociales los propios chicos se hacen eco de esta problemática que golpea los bolsillos de sus padres.

Según averiguaron, este semana un pasaje comercial a Bariloche para viajar entre julio y agosto, tenía un valor aproximado de $220.000, donde dentro de ese precio se incluye la tasa de embarque, que según se indica ronda los $70.000. Es por eso que esperan respuestas desde las empresas: "Todavía no saben explicarnos a qué se debe esa tasa y qué incluyen los seguros que quieren cobrarnos, que no tienen que ver con el depósito que se hace por posibles roturas en el hotel y que se paga allá pero que en teoría dicen nos devuelven si no rompen nada".

Es así que crece la preocupación a tan sólo 4 o 5 meses de iniciar el viaje tan esperado por muchos adolescentes, el cual vienen preparando desde hace 2 años. Es que en medio de un contexto económico de creciente inflación, también aparecen otros gastos como, por ejemplo, los tragos en los boliches que, según estiman, este año rondarán los $8.000".