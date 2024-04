Zubeldía, Holan y Heinze lejos, ¿será Pipo?

La dirigencia de San Lorenzo encabezada por Marcelo Moretti tomó en jueves la decisión de cesar a Rubén Darío Insúa de su cargo, pero sin un Plan B avanzado. Por eso no soprendió que en las últimas horas recibiera respuestas negativas a los sondeos a candidatos con trayectoria, como Luis Zubeldía, Gabriel Heinze y Ariel Holan. Tanto Zubeldía como Heinze esperan ofertas del exterior. ¿Holan estará pendiente de lo que suceda con Tevez en Independiente?

Así, fueron surgiendo otros nombres como Sebastián Méndez y Néstor Gorosito. Pipo tiene mucha historia en San Lorenzo, aunque sus últimas campañas fueron muy flojas tanto en Colón como en Tigre. Gorosito siempre dijo que su sueño era volver a tener una chance en el Ciclón, club al que dirigió en 2003-2004, justamente después de Rubén Insúa y antes de Gustavo Alfaro.

Leandro Romagnoli, entrenador de la reserva, dirigió la práctica de ayer por a tarde, aunque los dirigentes pretenden resolver con rapidez a su reemplazante. La desvinculación de Insúa no está acordada aún, con diferencias importantes, ya que al técnico le quedaba todavía más de un año y medio de contrato, además de la deuda de premios del año anterior.

Por otra parte, el brasileño Paulo Silas descartó la posibilidad de ser entrenador del “Ciclón” tras la salida de Ruben Darío Insua luego de la derrota por 2-0 ante Independiente del Valle de Ecuador por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

En declaraciones al medio partidario “Mundo Azulgrana”, el internacional con la “Verdeamarelha” en el Mundial de Italia 1990 afirmó: “Es un día muy importante para mi porque se cumplen 30 años de mi debut en San Lorenzo, pero también es muy triste por la salida de Insua. Yo fui entrenador por once años y sé lo que es eso. Nosotros queremos ganar y ganar, pero no siempre se puede”.

“El partido con Palmeiras fue el mejor de la primera fecha de la Copa Libertadores, podríamos haber terminado 3 a 0 tranquilamente y la situación sería otra. El fútbol es así, jugadores y entrenadores somos números. San Lorenzo jugó una barbaridad ese día, tuvimos muchas chances para ganar bien el partido, pero son cosas del juego” añadió el paulista.

Sobre la posibilidad concreta de dirigir a San Lorenzo, el ex entrenador de Gremio de Porto Alegre y Flamengo entre otros, declaró: “No, yo ya le había dicho a Marcelo (Moretti) que si hubiese sido hace seis o siete años, quizás sí. Pero yo ya dejé el borde del campo y no quiero volver más. Le dije que quería trabajar con él pero no como DT. Aparte, si así fuera, yo querría vivir al menos un año antes en Argentina para planificar bien todo, estar como ayudante técnico de algún entrenador para estar adentro, porque una cosa es el Silas que fue ídolo del club y otra sería el DT. Y no tiene que ver con manchar mi paso por el club, es tener la consciencia de que hoy hay gente que podría ayudar mucho más como DT que yo” expresó el campeón en 1995 con la casaca azulgrana.