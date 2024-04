Madelón se despidió de Gimnasia: "Desde lo futbolístico esperábamos más"

En una conferencia tras la dura derrota de local ante Banfield, junto al presidente de Gimnasia, Leonardo Madelón se despidió de Gimnasia y se mostró agradecido por su segundo paso en la institución mens sana.

En el comienzo de la conferencia, Mariano Cowen tomó la palabra y expresó: "Se cumplen ocho meses de que iniciamos un proceso en el Club, en una situación complicada que fuimos a buscar a Leo, él vino y puso todo su conocimiento y corazón en cumplir el objetivo que se logró en diciembre pasado".

Luego, Leonardo Madelón, enunció: "Tuvimos un proceso que fue durísimo, en la parte personal uno también tiene problemas de salud familiares y sin embargo estuvimos a tono en los momentos difíciles. Sin dormir, con cuestionamientos familiares, pero pusimos por encima a Gimnasia".

"Tratamos de sostenernos, hoy el Club disfruta de estar en Primera División y es un escenario que merece Gimnasia para siempre. Desde lo futbolístico esperábamos más, muchos errores te castigan y te quedas sin nada en el camino", aseguró el director técnico. "Un ejemplo es lo que ocurrió hoy, por momentos brillantes y tenía una ilusión linda aún así saliendo", agregó.

"No es malo, no somos ladrones, tuvimos una convivencia sensacional y nunca utilizamos política ni nada. Los vínculos con todo el staff del Club fue algo óptimo que nos llevaba a despertar una ilusión. Es una pena, pero terminó", expresó.

En referencia a los hinchas, mencionó: "Les mando un abrazo grande, hoy nos recibieron muy bien a sabiendas de que había una salida. El enojo cuando te dan vuelta un partido es normal, quizás yo si estaría afuera haría lo mismo por cómo se dio todo".

"Disculpen el otro día no tenía ganas de hablar porque no estuvimos a la altura. El otro día salí con Teté, donde vive él en el centro, la gente fue sensacional y no tuve ninguna recriminación ni nada", cerró.