Patricia Bullrich minimizó el paro y Luis Caputo disparó contra el sindicalismo: "Alejados de la realidad"

“Arrancó la mafia. No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá"; fue el mensaje de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en las primeras horas del paro general de la CGT contra el Gobierno nacional. Mientras que el ministro de Economía Luis Caputo se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por la medida de fuerza y disparó contra el sindicalismo asegurando que "están cada vez más lejos de la realidad".

Bullrich pidió no sumarse a la medida de fuerza y concluyó: “Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos”. “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, remató la funcionaria en su cuenta de X.

“Desde las 4 de la mañana la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer”, sentenció Bullrich esta mañana en declaraciones radiales. "Hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar. Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”, expresó sobre los ataques a colectivos que no adhirieron a la huelga.

En tanto, informó que las distintas fuerzas de Seguridad están trabajando donde ocurrieron hechos extorsivos y dijo: “La idea nuestra es que la gente tenga la libertad para trabajar, que ningún mafioso los pueda interrumpir”.

Caputo contra los gremialistas

Caputo, por su parte, se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por no poder acudir a prestar servicios a causa del paro de actividades convocados por las centrales obreras. “Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro”, señaló el ministro a través de su cuenta de “X”. En el posteo añadió: “Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad”.

Caputo afirmó que “la gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos”. “Sigamos confiando, estamos por el buen camino”, concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.