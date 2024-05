Los videos y los dramáticos relatos del incendio del edificio de La Plata: "Gente atrapada por el humo"

El incendio de un patio interno en un edificio del centro de La Plata generó revuelo este jueves por la mañana. Tal como se informó, el fuego se inició en el departamento de un vecino que sería acumulador de basura que, tras arder, provocó un denso humo que obligó a evacuar a varias personas.

Se vivió un verdadero drama en esa torre de departamentos de 2 entre 44 y 45. Y los relatos de los moradores que fueron recolectados por EL DIA dieron cuenta de los momentos de tensión que debieron atravesar.

"En los pisos de arriba vive gente mayor que quedó atrapada porque no pudo bajar por el denso humo que causó el incendio", dijeron los testigos a este diario, que se hizo presente con un móvil mientras los Bomberos intentaban controlar las llamar.

Como se dijo, el fuego se originó en el patio de uno de los departamentos de planta baja, cuyo dueño, aseguran, es un "acumulador de basura".

Ana María, una de las vecinas del lugar, habló con EL DIA y aseguró: "Yo tuve que bajar 8 pisos y desde el tercero para abajo, no se veía nada, pero nos decidimos y bajamos porque no se en que terminaba todo esto".

A su vez, en esta misma línea, remarcó: "Este es un problema que tenemos de vieja data. Yo hace mas de 30 años que vivo en este edificio y este hombre ya tiene sus antecedentes. No es una buena persona porque ya nos ha hecho muchas cosas y ahora se ve que tiene algún problema mental".

"Hay personas que pueden tener problemas de salud. Esto es una cosa que no puede pasar mas. Es la cuarta vez que sucede. Es un edificio que tiene cochera, hay autos, yo tengo miedo a las explosiones, de no saber en que termina. No esperemos una tragedia para tomar una decisión. El señor es propietario. Ya se han hecho denuncias, pero no prospera. Nosé lo que ocurre bien. Tiene familia. Hay una vecina que tiene conocimiento de un hermano y una hermana, de la que no se habla", agregó.

Por otra parte, quien también brindó su testimonio fue Liliana, quien vive en el quinto piso y advirtió que no es la primera vez que esto sucede: "Es la tercera vez que sucede, el mismo hecho. Es terrible. Hay gente que queda arriba porque no puede bajar, porque está la escalera llena de humo. Mi edificio no da la calle y vi perfectamente la ventana del señor (con el incendio)".

Qué se sabe del incendio

Tal como informó EL DIA, el incendio de un edificio del centro de La Plata generó tensión esta mañana. Hubo fuego y denso humo en la torre de departamentos de 2 y 45 y se vivieron momentos de temor, por lo que el barrio se vio revolucionado a las 9:40 de esta mañana.

Aseguran que el humo comenzó a verse desde varias cuadras de distancia y debieron acudir al menos dos dotaciones de Bomberos, que lograron controlar las llamas. Los efectivos evacuaron a algunos vecinos pero sólo por precaución ya que no hubo que lamentar heridos, se informó. En el lugar, además de los bomberos, trabajó la Policía y Control Ciudadano.

En las fotos a las que accedió este diario se observa cómo el patio del departamento interno se prendió fuego, el cual se encontraba repleto de material inflamable.