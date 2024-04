Gimnasia vs Banfield.- Marcelo Méndez, el nuevo técnico del Lobo tras la salida de Leonardo Madelón: restan detalles para el anuncio

Más allá de que todavía no hubo un anuncio oficial, el uruguayo Marcelo Méndez será el nuevo entrenador de Gimnasia. Ni siquiera hará falta un viaje desde La Plata a Montevideo: todo está lo suficientemente avanzado como para que en la semana haya una presentación formal del nuevo cuerpo técnico. La dilación en cuanto a la información, básicamente, está vinculada a la prolijidad en la salida de Leonardo Madelón. La intención es no generar rispideces ni con el santafesino ni con la oficina de Cristian Bragarnik, su representante. Por eso, para no tener costos económicos mayores en la rescisión ni consecuencias negativas en próximos mercados de pases, la llegada del charrúa se oficializará una vez que Madelón pase por la escribanía a rescindir su contrato vigente hasta fin de año.

¿Quién es Marcelo Méndez? Es un entrenador joven (43 años) que como futbolista pasó por nuestro fútbol, tanto en Independiente como en Independiente Rivadavia. Comenzó en 2016 su carrera como entrenador en Progreso y luego dirigió a Danubio, Liverpool, Atlético San Luis de México y Defensor Sporting, donde dirigió a Juan de Dios Pintado y Matías Abaldo. Logró el Torneo Clausura con Liverpool en 2020, más allá de que luego no lo pudo ratificar ganando el certamen anual y ganó la Copa Uruguay con Defensor Sporting en 2022.

Méndez fue sondeado por Belgrano antes de la contratación de Juan Cruz Real, pero no hubo acuerdo económico. Antes, estuvo cerca de ser el reemplazante de su amigo Marcelo Broli (fue ayudante de campo de Méndez en sus inicios) en el Seleccionado Sub 20, pero el requisito era que fuese sin si grupo de trabajo, por lo que ni siquiera avanzaron en las cuestiones económicas y en el proyecto deportivo.

La negociación con la representación del entrenador uruguayo está muy avanzada, por lo que la idea de la dirigencia es que una vez cerrado legalmente el ciclo Madelón, Méndez viaje a nuestra ciudad. Ahí será presentado -junto a su grupo de trabajo- en el curso de la presente semana, ya que tendrá poco tiempo de trabajo antes del inicio de la Liga Profesional, que tras los primeros cinco partidos (local con Vélez, visitante de Defensa y Justicia, en el Bosque con Banfield, en Córdoba frente a Instituto y otra vez en casa ante Barracas Central) tendrá el receso por la Copa América y la chance de realizar incorporaciones, ya que a esa altura tendrá -al menos- las bajas de Ivo Mammini (recuperándose de una operación de ligamentos cruzados) y Rodrigo Saravia (vence su préstamo) al margen de otros movimientos que haya en el plantel albiazul.

Juega el femenino: Gimnasia recibe a central

Por la quinta fecha del Torneo Apertura, el femenino de Gimnasia se enfrentará a Rosario Central desde las 15 hs en el Juan Carmelo Zerillo. Las Triperas han cosechado 5 unidades, mientras que las Canallas no empezaron con buen pie el torneo y no han sumado puntos, muy lejos de la campaña de la temporada pasada. Así, el encuentro de esta tarde en el Bosque asoma como una buena posibilidad para que el equipo dirigido por Silvana Villalobos siga sumando.

El plantel tendrá una semana de licencia hasta que se designa al nuevo entrenador