Gimnasia vs Banfield.- El Lobo, sin DT: qué dijeron el presidente Mariano Cowen y Leonardo Madelón

Punto final para Leonardo Madelón en Gimnasia. Lo confirmó el propio entrenador en una conferencia de prensa que compartió con el presidente del club Mariano Cowen. Se trató de breves mensajes, sin preguntas de la prensa.

Tras el partido disputado en el estadio de 60 y 118, con derrota del Lobo en circunstancias que nadie llegó a imaginar al término del primer tiempo, hubo una serie de rumores acerca de Madelón, porque los primeros jugadores en abandonar el vestuario explicaron que no se había despedido del plantel.

Pero después de la conferencia de Julio César Falcioni se anunció lo referido, las presencias del titular de la institución y del técnico, quienes en buenos términos confirmaron la salida de Madelón.

Mariano Cowen fue el primero en hacer uso de la palabra, en los siguientes términos: “Se cumplen cerca de ocho meses desde que iniciamos un proceso en el club. En una situación complicada, fuimos a buscar a Leo, que puso su conocimiento y corazón...”.

“Como todo proceso tuvo sus connotaciones, lo revisamos y esta conferencia es para explicarles que hemos decidido poner un punto final a esto. Lo hablamos con Leo, a quien le agradecemos, porque sabemos todo lo que puso, de sus cualidades como persona. Pero él tiene que tener la posibilidad de despedirse de la gente de Gimnasia y este es el momento”, destacó.

Después de esta despedida, Madelón se hizo cargo y también hizo un repaso de su gestión al frente del equipo albiazul que tras salvarse del descenso no cumplió con los objetivos planteados para la presente Copa de la Liga que para Gimnasia ya es historia.

“Tuvimos un proceso durísimo. Incluso en la parte personal, con problemas propios, pero estuvimos a tono. Pusimos por encima a Gimnasia, tratamos de sostenerlo. El club está en Primera y es un escenario que el club necesita. Desde lo futolistico esperábamos más, pero muchos errores nos castigaron y nos quedamos sin nada. Como hoy, tras un partido brillante en el primer tiempo”, arrancó.

“No somos ladrones, tuvimos una convivencia espectacular. El vínculo con todos los sectores con los que compartimos fue óptimo, y claro que nos llevó a despertar una ilusión. Pero se terminó, la vida sigue y mañana seguro me volveré a reír. Al hincha de Gimnasia le mando un abrazo grande”, continuó.

Por último, y respecto a lo ocurrido antes, durante y después del partido contra Banfield, Madelón manifestó que “nos recibieron bien, y el enojo posterior fue normal, porque pasa cuando te dan vuelta un partido, como ocurrió”.

El ahora ex técnico del Lobo, antes de levantarse pidió disculpas por no hablar luego de la caída frente a Atlético Tucumán: “Disculpen el otro día, no tenía ganas de hablar. No estuvimos a la altura. y Ahora la vida sigue, necesito descansar, pero esto es fútbol y nunca se sabe. Un abrazo al pueblo Tripero. Lo mejor con quién sea”.