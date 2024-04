Guillermo Marín reveló detalles sobre la separación de Fátima Florez y el primer mandatario Javier Milei

Ahora, Guillermo Marín, el productor de la artista habló del rumor que sostiene que este noviazgo habría sido una pantalla. Así, después de que Fátima Florez se separara de Norberto Marcos, quien fue su marido y manager por más de veinte años, la artista eligió a Guillermo Marín para que la acompañe en la producción de sus presentaciones.

Entonces, fue este hombre quien estuvo con ella y la apuntaló durante los shows que realizó durante su noviazgo con el presidente Javier Milei y en su reciente separación.

Sin muchas vueltas, Marín respondió las preguntas filosas sobre Fátima. "Ella nunca habla de la vida privada, ni supe nada. No es celosa. Todo al revés de lo que piensa la gente", comenzó y aclaró que la imitadora se llevaba muy bien con su cuñada Karina.

Asimismo, el productor en cuestión, explicó que el vínculo se terminó porque "los dos estaban muy ocupados" pero opinó que, para él, la relación "no está terminada". "Creo que las parejas se terminan después de un tiempo largo", acotó.

Por otra parte, Marín aseguró: "Pongo las manos en el fuego, no hubo un arreglo. Me juego mi carrera a que no fue un arreglo la relación".

Y finalmente, sobre la posibilidad de una reconciliación entre la imitadora y Norberto Marcos, él expresó: "Creo que ella no volvería", cerró el productor de Fátima.