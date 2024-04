Una jubilada lleva dos días sin luz en Villa Elisa

Una jubilada de Villa Elisa llevaba, al cierre de esta edición, más de dos días sin servicio eléctrico. La falla se debió a problemas en la acometida (dispositivo de conexión entre la red de distribución y el domicilio que recibe el suministro), por lo que el electricista particular que contrató la vecina no pudo dar solución y la usuaria efectuó entonces el reclamo en Edelap.

“El lunes, por la tormenta estuve todo el día con baja tensión en mi casa y planteé el reclamo en la empresa al día siguiente, cuando directamente me quedé sin luz. En Edelap me dieron el número de reclamo 6.747.509, y hoy -por ayer- presenté la denuncia en Oceba, donde me dieron el número 54.147. Todavía no ha venido nadie a arreglar el problema”, dijo Esperanza Sáenz.

La vecina remarcó que tiene 79 años y está recién operada. “Ya perdí toda la comida que tenía en el freezer y que me había dejado preparada para después de la intervención”, añadió.

Desde Edelap, ante la consulta de este diario, se indicó que el Centro Operativo que opera la red las 24 horas “ha notificado a una cuadrilla técnica sobre la situación, la cual estará concurriendo al lugar para restablecer el servicio al domicilio afectado”.