Un intendente le echa más leña al fuego a la pelea en el peronismo

Fernando Gray mantiene una ya larga disputa con Máximo Kirchner. Fue el único alcalde del PJ que impugnó el ascenso del líder de La Cámpora a la presidencia del partido en la Provincia y su reclamo aún está pendiente de decisión en la Corte Suprema. En medio de la reavivada disputa entre sectores cercanos a Axel Kicillof y la agrupación que lidera el hijo de la ex presidenta, volvió ayer a mostrarle los dientes al diputado nacional.

“La Cámpora es Máximo Kirchner, quien no habla. Es el presidente del PJ, ¿cómo no va a hablar en los medios teniendo ese cargo?. Ni redes sociales tiene. No sabemos cómo piensa”, disparó.

Gray realizó declaraciones radiales y lanzó una crítica más global. “Nadie del peronismo está opinando. A Alberto Fernández le dieron licencia de la presidencia del PJ. Es muy preocupante”, dijo.

De hecho, tras la salida del ex presidente de la conducción partidaria nacional, se decidió formar una comisión de acción política que aún no funciona. Fue luego de que Axel Kicillof buscara ungir a su ministra Cristina Alvarez Rodríguez y el kirchnerismo saliera a neutralizarlo proponiendo a la catamarqueña Lucía Corpachi.

“En este momento La Cámpora se borró”, agregó el intendente de Esteban Echeverría a sus quejas.

Otro que salió a repartir palos fue el piquetero Luis D´Elía. Tras criticar a Cristina Kirchner, disparó: “hoy con una enorme irresponsabilidad, vía Máximo y La Cámpora busca destruir la única salida política que tiene el peronismo que es el compañero Kicillof”.