Feroz represalia de Israel a Irán: atacó una base aérea y una planta nuclear

La crisis de Medio Oriente suma tensión. Irán disparó baterías de defensa antiaérea en una importante base aérea y centro nuclear cerca de la ciudad de Isfahán tras avistar drones en la madrugada de este viernes, lo que hizo temer un posible ataque de Israel en respuesta a la ofensiva sin precedentes de Teherán con aviones no tripulados y misiles sobre el país.

No estaba claro si el país estaba siendo atacado, ya que ningún funcionario iraní reconoció directamente esa posibilidad y el ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, las tensiones siguen siendo altas tras el ataque iraní del sábado a Israel en medio de su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, y luego de las operaciones del ejército israelí contra Irán en Siria.

Funcionarios de Estados Unidos rechazaron realizar comentarios esta madrugada, pero televisoras del país citaron a funcionarios estadounidenses no identificados que dijeron que Israel había llevado a cabo el ataque. El diario New York Times citó a funcionarios israelíes no identificados que reclamaron la ofensiva, que coincidió con el 85 cumpleaños del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Medio Oriente: ataque de Israel, defensa de Irán

Las baterías de defensa antiaéreas dispararon en varias provincias ante los reportes de la presencia de aviones no tripulados, reportó la televisora estatal. En concreto, la agencia noticiosa estatal IRNA dijo que las defensas antiaéreas dispararon en una importante base aérea en Isfahán, que es desde hace años la sede de la flota iraní de aviones de combate F-14 Tomcats de fabricación estadounidense, que fueron adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Por su parte, la agencia de noticias semioficial Tasnim publicó más tarde un video de uno de sus reporteros que decía estar en Zerdenjan, una zona al suroeste de Isfahán, cerca de su "montaña de energía nuclear". Las imágenes mostraban dos posiciones diferentes de cañones antiaéreos y los detalles de la grabación se correspondían con detalles conocidos de la ubicación de la Instalación de Conversión de Uranio en Isfahán.

"A las 04:45, escuchamos disparos. No estaba pasando nada", dijo. "Era la defensa antiaérea, esos tipos que están viendo, y también por allí".

Temor por reactores nucleares en Irán

Las instalaciones de Isfahán gestionan tres pequeños reactores de investigación suministrados por China, además de la producción de combustible y otras actividades del programa nuclear civil iraní. En Isfahán también hay sitios vinculados al programa nuclear iraní, como la planta subterránea de enriquecimiento de Natanz, que ha sido objeto de presuntos sabotajes israelíes en repetidas ocasiones.

La televisión estatal dijo que todos los sitios nucleares de la zona eran "completamente seguros". El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear de Naciones Unidas, apuntó que "no hay daños en las instalaciones nucleares iraníes" tras el incidente.

El general Siavosh Mihandoost, un comandante del ejército local, dijo en declaraciones a la televisora estatal que el incidente "no causó daños" en los alrededores de Isfahán.

El programa nuclear iraní ha avanzado rápidamente hasta producir uranio enriquecido a niveles casi armamentísticos desde el colapso de su histórico acuerdo con las potencias internacionales luego de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del pacto en 2018. Aunque Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos, las naciones occidentales y el OIEA sostienen que la República Islámica operó un programa secreto de armas militares hasta 2003.

La agencia de la ONU advirtió además que el país tiene ahora uranio enriquecido suficiente para construir varias armas nucleares si así lo decide, aunque la comunidad de inteligencia estadounidense mantiene que no está buscando activamente una bomba.

Crece la crisis en Medio Oriente por la guerra

Las aerolíneas Emirates y FlyDubai, con sede en Dubái, comenzaron a desviar sus vuelos hacia el oeste de Irán alrededor de las 04:30 de la madrugada. No ofrecieron explicación alguna, aunque los avisos locales a la aviación sugerían un posible cierre del espacio aéreo. A continuación, Irán suspendió los vuelos comerciales en Teherán y en zonas del oeste y el centro del país.

En el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital, los altavoces informaron a los viajeros del incidente, según videos difundidos en internet. El tránsito aéreo recuperó la normalidad más tarde, dijeron las autoridades.

Hossein Dalirian, portavoz de una agencia ciberespacial gubernamental y que, como periodista, tenían lazos con funcionarios de defensa iraníes, dijo en la red social X que varios drones pequeños de cuatro rotores habían sido derribados. Un reportero de la televisora estatal en Isfahán dijo lo mismo en una intervención en vivo y apuntó que "varios drones pequeños volaban en el cielo de Isfahán y se disparó contra ellos".

En torno a la hora del incidente en Irán, la agencia noticiosa estatal siria, SANA, citó un comunicado militar que afirmaba que Israel llevó a cabo un ataque con misiles contra una unidad de defensa antiaérea en el sur, que dejó daños materiales. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Reino Unido que monitorea la guerra, indicó que la operación alcanzó un radar militar de las fuerzas gubernamentales. No estuvo claro de inmediato si había víctimas, añadió.

Esa zona de Siria está justo al oeste de Isfahán, a unos 1.500 kilómetros (930 millas) de distancia, y al este de Israel. Mientras, en Irak, donde tienen su base varias milicias respaldadas por Teherán, residentes en Bagdad dijeron haber escuchado explosiones, pero el origen de ese ruido no estaba claro.

El incidente de este viernes en Irán también generó preocupación por un posible nuevo repunte del conflicto en los mares de Oriente Medio, donde los rebeldes hutíes de Yemen, que tienen también el respaldo de la República Islámica, han lanzado ataques contra la navegación comercial debido a la guerra en Gaza. La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo, que depende del ejército británico, advirtió a los barcos en la región de un posible incremento de la actividad de los drones aéreos.

"Actualmente, no hay indicios de que los buques comerciales sean el objetivo buscado", apuntó. Desde noviembre, los hutíes han lanzado al menos 53 ataques contra la navegación, incautaron un mercante y hundieron otro, de acuerdo con la Administración Marítima estadounidense.

Los atraques de los rebeldes yemeníes se han reducido en las últimas semanas tras la campaña de ataques aéreos de una coalición liderada por Washington en Yemen y el descenso de la navegación internacional por el Mar Rojo y el Golfo de Adén debido a la amenaza. Más tarde en el día, los medios estatales iraníes trataron de restar importancia al incidente emitiendo imágenes de una mañana tranquila en Isfahán, algo que podría ser intencionado. "Mientras Irán siga negando el ataque y desviando la atención, y no se produzcan nuevos ataques, ambas partes podrían abandonar la escalada por el momento", dijo Sanam Vakil, director del programa sobre Oriente Medio y Norte de África del centro de estudios Chatham House.