El presente de Estudiantes “No estamos pasando un buen momento”

Eduardo Domínguez habló en la previa del partido de mañana en Talcahuano ante Huachipato por la Copa Libertadores y, si bien reconoció el bajón de su equipo en este tramo del semestre, dijo que llegan bien y que confían en poder lograr un buen resultado.

“Creemos en lo que hacemos pero no nos está alcanzando, tenemos que ser claros con esto. No somos esto, pero tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que pisar fuerte, de eso se trata para levantarse”, comenzó el DT albirrojo en relación al presente del equipo, que lleva cuatro derrotas en fila entre Copa de la Liga y Supercopa de campeones.

Pero de inmediado dijo que no había que confundirse y el mal momento no implica que el equipo está mal. “Estamos bien, no estamos pasando un buen momento que es diferente. Este inicio de copa nos entusiasma. Tenemos toda la ilusión de ir y traernos los 3 puntos. Creemos en nuestro equipo aunque sabemos que enfrente nos espera el último campeón de Chile, con las mismas ilusiones que nosotros”.

“No podemos esperar que la gente nos empuje. Tiene que ser a la inversa. Estamos pasando un momento que no es propicio y no nos gusta. Nos acostumbramos a otra cosa y nos exigimos de otra manera”, continuó para referirse a los partidos que afrontará el Pincha en condición de local, el próximo martes contra The Strongest por la Libertadores, pero antes (el sábado) contra Central Córdoba y en teoría el viernes 12 los restantes 60 minutos contra Boca, estos últimos válidos por la Copa de la Liga.

Estudiantes tiene la pelota pero no está encontrando la manera de lastimar con ella, lo cual ha convertido la situación en un verdadero problema. “Estuvimos trabajando estos días en las situaciones de gol. Nos cuesta generar, pero porque equivocamos el camino. Tenemos que ser más agresivos en esas situaciones”.

“Me siento seguro, el club y el plantel me lo hacen saber. Creemos en lo que hacemos, pero no nos está alcanzando. No somos esto, pero tenemos que aceptar la realidad. Esta institución se puso objetivos claros y un partido no te puede desestabilizar. Ahora tenemos una nueva medida para levantarnos”, destacó el entrenador, mostrándose seguro de sus posibilidades

Confirmó que Guido Carrillo no se estuvo entrenando en los últimos días por un cuadro febril y que todavía Gastón Benedetti no está en condiciones de jugar a la par del resto porque perdió 7 kilos y eso le juega muy en contra desde lo físico.

“Gastón (Benedetti) está trabajando, perdió fuerza. Le va a costar volver a retomar el ritmo que tenía, esperemos que para el sábado pueda estar disponible. Román (Gómez) lo está haciendo bien en Reserva, parece uno más”.

Por último se refirió al retorno de Juan Sebastián Verón a la presidencia de Estudiantes. Es más, confesó que el sábado estuvo durante todo el entrenamiento en el Country y que hablaron mucho sobre el presente y futuro del equipo. Es la primera vez que participa de un entrenamiento tanto tiempo. “Sabemos lo que representa nacionalmente e internacionalmente. Tenemos que aprovechar su figura. Me pone muy contento que quiera involucrarse otra vez. Eso nos va a empujar a estar constantemente en su sintonía”.

The Strongest va por el golpe ante Gremio

En el otro partido de la zona C, esta noche en La Paz se cruzarán The Strongest y Gremio a las 21 horas, un partido que tiene la máxima atención de Estudiantes. Y de Huachipato, por lógica.

El entrenador argentino del Tigre de Bolivia, Pablo Lavallén, dijo que sus jugadores han entrenado esta semana con una predisposición distinta. “Vamos a ver un equipo con muy buena predisposición, que esté atento y que trate de comunicarse”, avisó.

Gremio, que está en medio de las finales del torneo Gaúcho, tendrá varios ausentes: en el mediocampo el venezolano Yeferson Soteldo y el argentino Franco Cristaldo, y en la delantera el brasileño-español Diego Costa, además del argentino Cristian Pavón, entre sus principales figuras.