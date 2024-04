El Lille está “caliente” con el “Dibu”

El presidente del Lille, de Francia, Olivier Létang, criticó al arquero argentino del Aston Villa inglés, Emiliano “Dibu” Martínez, por sus gestos y festejos en la tanda de penales en la que el equipo de Birmingham ganó por 4 a 3 en los cuartos de final de la UEFA Conference League.

En tanto que la UEFA suspendió al arquero argentino por una fecha y se perderá el partido de ida de las semifinales.

Tras lo que fue la tanda de penales en la que el equipo del español Unai Emery derrotó al del portugués Paulo Fonseca, el mandatario del club francés criticó al campeón del mundo con la Selección argentina por sus gestos y festejos a la hinchada del Lille al contener dos de los cinco remates de la serie.

“No quiero hablar de ello. Creo que perdemos mucho tiempo hablando de este chico cuya actitud no es la de un deportista de muy, muy alto nivel, en mi opinión. Porque en el deporte de alto nivel, en la derrota o en la victoria, hay que mantener la calma y la elegancia. Así que no me apetece seguir hablando. Prefiero que nos concentremos en nosotros mismos y destaquemos todos los aspectos positivos de esa noche, porque los hay. Los hay”, señaló quién es presidente de la institución desde diciembre de 2020.

Durante todo el partido en el estadio Pierre-Mauroy, Martínez fue hostigado por el público del Lille debido a su actuación en la final de la Copa del Mundo en la que el “Dibu” fue clave para el triunfo argentino y, al igual que en esta serie de cuartos de UEFA Conference League.