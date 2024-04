La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

15:30 Argentinos vs. Defensa y Justicia ESPN Premium/TNT SPORTS

18:30 Estudiantes (LP) vs. Barracas Central ESPN Premium

21:15 Vélez vs. Godoy Cruz TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

11:15 Rayo Vallecano vs Osasuna DSPORTS / 1610

11:15 Villarreal II vs. Racing Ferrol STAR +

13:30 Valencia vs Betis ESPN 4/STAR +

16:00 Girona vs Cádiz DSPORTS / 1610

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs RB Leipzig STAR +

10:30 Colonia vs Darmstadt ESPN 3/STAR +

10:30 Hoffenheim vs Monchengladbach STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Bochum STAR +

13:30 Unión Berlin vs Bayern Munich ESPN 3/STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Luton Town vs Brentford STAR +

11:00 Sheffield United vs Burnley ESPN/STAR +

15:30 Wolverhampton vs Arsenal FC ESPN/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Nantes vs Rennes ESPN 2/STAR +

16:00 Lens vs Clermont STAR +

SERIE A

13:00 Empoli vs Napoli STAR +

15:45 Hellas Verona vs Udinese STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic ESPN 2/STAR +

16:30 Minnesota Timberwolves vs. Phoenix Suns ESPN 2/STAR +

19:00 New York Knicks vs. Equipo a Confirmar ESPN 2/STAR +

21:00 Denver Nuggets vs. LA Lakers ESPN 2/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs Cincinnati Apple TV

20:30 Montreal vs Orlando City Apple TV

20:30 Columbus Crew vs Portland Timbers Apple TV

20:30 Inter Miami vs Nashville SC Apple TV

20:30 New York FC vs DC United Apple TV

20:30 Toronto FC vs New England Apple TV

21:30 Kansas City vs St. Louis City Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs Austin FC Apple TV

21:30 Chicago Fire vs Real Salt Lake Apple TV

22:30 Colorado vs Dallas Apple TV

23:30 Los Angeles FC vs New York RB Apple TV

23:30 Seattle Sounders vs Vancouver Apple TV

FA CUP

13:15 Manchester City vs Chelsea ESPN/STAR +

PRIMERA NACIONAL

13:00 Dep. Madryn vs Chaco For Ever

14:00 Atlanta vs Almagro TYC SPORTS

15:00 Estudiantes (BA) vs All Boys

15:30 San Miguel vs Racing (C)

15:30 Talleres (RdE) vs Tristán Suárez

15:30 Def. Unidos vs Def. de Belgrano

19:00 Quilmes vs Patronato

19:00 Colón vs Temperley TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Comunicaciones vs Argentino (M) TYC SPORTS

15:30 Dep. Armenio vs Sp. Italiano

15:30 Cañuelas vs UAI Urquiza

15:30 Laferrere vs San Martin (B)

15:30 Merlo vs Acassuso

ESPN KNOCKOUT

15:00 Sam Noakes vs. Ivan Mendy STAR +

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CUBA vs. Belgrano Athletic STAR +

15:10 Alumni vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 Champagnat vs. Newman STAR +

15:10 SIC vs. Buenos Aires STAR +

15:30 Regatas vs. San Luis ESPN 4/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Fluminense vs Vasco da Gama STAR +

18:30 Gremio vs Cuiabá STAR +

18:30 Bragantino vs Corinthians STAR +

21:00 Atl. Mineiro vs Cruzeiro STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

11:00 Policial vs. Ciudad TYC SPORTS

EFL CHAMPIONSHIP

11:00 Watford vs. Hull City FOX SPORTS/STAR +

13:15 Queens Park Rangers vs. Preston North End STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Racing Santander vs. Levante STAR +

13:30 Elche vs. Sporting Gijón STAR +

16:00 Huesca vs. Zaragoza STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

09:50 Castres vs. La Rochelle ESPN 2/STAR +

15:10 CASI vs. Hindu STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

11:00 Northampton Saints vs. Leicester Tigers STAR +

INDYCAR

12:45 Long Beach – Práctica #2 STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Kayserispor vs. Trabzonspor STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

13:20 Exeter Chiefs vs. Bath Rugby STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

13:20 Selknam vs. Yacare XV STAR +

KINGS LEAGUE

14:00 Kings y Queens League DSPORTS 2 / 1612

PRIMERA D

15:00 S.A.T. vs Provincial Lobos

15:30 Def. de Glew vs Juventud Bernal

PRIMERA C

15:30 Yupanqui vs Central Ballester

15:30 Cambaceres vs Atlas

LIGA ACB

15:30 Barcelona vs. Murcia FOX SPORTS

INDYCAR SERIES

16:00 Long Beach – Clasificación STAR +

NASCAR XFINITY SERIES

17:00 Talladega DSPORTS MOTOR / 1614