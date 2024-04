Después de haber sufrido un ACV, Ronnie Arias confesó todo sobre su estado de salud

Tuvo un ACV. Ahora, el conductor radial Ronnie Arias, contó cómo vivió este grave episodio. Así, alejado actualmente de la televisión, Ronnie regresó a la radio.

Por otra parte, recordemos que, hace un tiempo que su vida dio un importante giro. Después de casarse con Pablo, su pareja desde hace ya 28 años, decidieron adoptar a Juan, su sobrino, hijo de su fallecida hermana Silvina.

Y Ronnie, se puso a contar. Con respecto al ACV que sufrió, Arias aseguró que "ni se enteró" que lo había tenido. "Todo empezó cuando estaba en mi casa haciendo gimnasia por Zoom y tenía que ir al programa LPA y de pronto, empecé a repetir como un loco", reveló.

"Mi entrenador se dio cuenta de que algo me pasaba y empezó a preguntarme dónde vivía, con quién vivía. Estaba solo porque Pablo estaba Uruguay y Juan había ido a hacer compras. Cuando llegó, el entrenador le dijo que me llevara al Fleni", confesó el conductor.

Asimismo, Ronnie Arias reveló que no se acuerdo nada. "Tuve una amnesia temporal o momentánea. Pero a los seis meses me hice estudios y me dijeron que en algún momento de esos seis meses, sí tuve un ACV. Nunca me enteré", explicó el ex conductor de "Sarasa", su programa radial.

Para terminar se animó a señalar: "No sentí nada, no tuve ningún síntoma", al tiempo que aclaró que aclaró no le quedaron lesiones por el ACV.