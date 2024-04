Indignada: Roxy Vázquez denunció que su hijo vivió un violento robo en Palermo y se quejó de la Policía de la Ciudad

La conductora Roxy Vázquez, compartió el caso de inseguridad del que fue víctima el adolescente a plena luz del día y disparó contra la Policía de la Ciudad. Así, no pudo evitar mostrarse visiblemente conmocionada al relatar el mal momento que vivió el adolescente en el barrio porteño de Palermo.

Sucedió que, al iniciar la emisión del noticiero, Vázquez contó que tanto ella como su pequeño Rocco de 14 años afrontaron dos situaciones violentas en la Ciudad de Buenos Aires este martes, 23 de abril, en cuestión de un par de horas de distancia. De esta manera, Roxy detalló que el primer episodio incluyó amenazas por parte de unos trapitos en pleno Rosedal de Palermo: “Hoy no soy la Roxy de todos los días, estoy muy nerviosa, muy mal”, fueron las palabras que eligió Roxy al aparecer ante cámara por la mañana para luego informar: “Ayer viví dos situaciones de inseguridad: en pleno rosedal de Palermo”. “Me bajé con mis hijos y se acercaron dos trapitos a pedirme plata, insultándome, a los gritos. Les dije que no tenía plata y me empezaron a decir ‘bueno, mira que me quedo con el auto’”, detalló la comunicadora.

Más tarde, la mencionada conductora compartió que, ante dicha situación, tomó la decisión de bajarse del vehículo con sus hijos como si no pasara nada y decidida, comenzó a buscar a oficiales de la policía de la Ciudad para pedirles ayuda pero nunca los encontró. “Me la banqué y empecé a buscar policías, pero no había, no hay, en un lugar donde pasan miles de personas”, planteó, indignada.

Asimismo, fue entonces que Vázquez se dirigió al Complejo Arcos con el objetivo de que alguien la acompañara hacia su auto otra vez ya que no se animaba a volver sola y al notar su intranquilidad, un joven que se encontraba allí, no dudó en ayudarla. “Cuando los trapitos lo vieron salieron corriendo, pero me dijo el empleado que hace un montón que no hay policías en la zona”, cerró indignada.

Además Roxy confesó que a las pocas cuadras, su hijo Rocco de 14 años fue asaltado el mismo día. “Le robaron todo, ¿quién le saca el susto a mi hijo, quién me devuelve a mí la tranquilidad? Yo me quedo con que no le hicieron nada por suerte, pero es injusto vivir así”. Le dijeron que le iban a clavar un cuchillo”, dijo Roxy. “A las tres horas, a eso de las 19, mi hijo fue a inglés a Palermo, cerquita de Jorge Luis Borges y Santa Fe. Despidió a una amiga y a los diez metros tres chicos que estaban vendiendo medias, se le tiraron encima, lo amenazaron diciéndole “te mato, te clavo un cuchillo’ y le sacaron la mochila en donde tenía todos los libros, el celu y la billetera. Siete de la tarde, en pleno Palermo”, denunció en la tele.

Por último, Roxy resaltó que en Palermo “no ves un policía en toda la zona”. “Es muy difícil, muy injusto. Mi hijo está con una crisis de nervios, no pudo dormir, yo tampoco pude dormir. No sé qué hacer”, cerró.