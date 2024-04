Moni bancó a Pepe: “Hubo un ensañamiento”

Una de las voces más esperadas en medio de todo el Francella-Gate, que fue crucificado por sus declaraciones de esperanza sobre el gobierno de Javier Milei, era la de Florencia Peña, confesa peronista, kirchnerista y feminista que, además, es amiga y compañera de Guillermo Francella con quien protagonizó “Casados con hijos”.

En este marco, Peña manifestó: “Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando”, aseguró quien le diera vida a Moni Argento tanto en la ficción televisiva como en la versión teatral en la que Francella interpretaba a su marido: el inolvidable Pepe Argento.

Peña, que ha vivido en carne propia el hecho de ser carne de cañón por algún dicho relacionado con la política, se refirió a este fenómeno: “Y esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo Guillermo... Lo que él dijo fue una vez y se replicó ciento veinte mil veces. Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro”.

De todos modos, para la actriz “el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco”.

“Estamos desviando el foco, que es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. Yo lo que siento es que no es por ahí”, planteó Florencia, categórica sobre las críticas contra su colega.

Por último, advirtió: “Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga”.

Así, Peña salió al cruce de polémicas declaraciones de colegas como Nancy Dupláa, Dolores Fonzi, Esteban Lamothe, Érica Rivas y Pablo Echarri que apuntaron con dureza contra Francella por su falta de “empatía” y “humanidad” por sus dichos.