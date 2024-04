Reclamos y quejas de vecinos por aumentos en las boletas de luz

Vecinos de la periferia de la Ciudad pusieron el grito en el cielo cuando le llegaron la última factura de Edelap, con fuertes aumentos con respecto al pago anterior. Desde la empresa dicen que son consumos mayores y que aún no hicieron una recategorización por los subsidios.

Una de las zonas más afectadas por las boletas con incrementos de hasta el 60 por ciento es Sicardi, desde donde los frentistas aseguran no entender a qué se deben los costos que les llegaron de electricidad.

El fuerte consumo de luz en ese barrio se genera porque hasta allí no llega la red de gas domiciliario y la mayoría de las viviendas tampoco están conectadas a la red de agua potable, sino que tienen bombas de extracción que funcionan con electricidad.

“Para mi fue un golpe al corazón. En mi casa y gran parte de los vecinos tenemos gas envasado para cocinar y en el resto de la energía somos casi `electrodependientes´”, contó Guillermo, que vive en 11 y 650 y explicó que “el mes anterior pagué 60 mil pesos y ahora 100 mil pesos, para el periodo de que va del 8 de febrero al 10 de marzo”. Y agregó: “Pero lo loco es que tenemos cortes de luz todo el tiempo. Se nos han quemado artefactos, como la heladera y la bomba de agua por este tema. Dicen que es porque vino a vivir mucha gente acá y los cableados no dan a basto”.

“Pago la factura por débito y fue automático el pago, fue durísimo, no nos quedó otra. Ahora se vienen los días fríos y va a venir cada vez más cara la factura”, finalizó.

Otro de los vecinos afectados por la fuerte suba es Román, que vive en 12 y 663: “El último bimestre me llegaron facturas por 27 mil pesos y 23 mil pesos. Y ahora, con el mismo consumo o menos, ya que por el clima no prendí el aire acondicionado ni para frío ni para calor, me llegaron las boletas por 84 mil pesos y 63 mil pesos”, dijo.

“Y eso que no estoy en todo el día y vivo solo, lo único que queda prendido es el termotanque. Me parece un abuso”. En ese sentido, las quejas las llevó al servicio: “Se levanta un vientito o caen dos gotas y se corta la luz”, se indignó.

Sicardi no es el único barrio que recibió facturas con estos aumentos. Desde Los Hornos, una vecina de 57 y 135 reclamó a este diario que le llegó una boleta de electricidad por 88 mil pesos cuando la anterior había sido de 57 mil pesos.

Desde Edelap explicaron a este medio que estas tarifas se corresponde a varios factores. Por un lado, indicaron que “a partir de 2022 el Gobierno nacional implementó la Segmentación Energética para asignar los subsidios a los usuarios residenciales en función de su capacidad de pago. Estos subsidios reducen el costo de la generación y el transporte de la energía que abonan los usuarios. Quienes deseen mantener los subsidios deben realizar el trámite en https://www.argentina.gob.ar/subsidios y son categorizados como usuarios N1 (altos ingresos), N2 ( bajos ingresos) o N3 (ingresos medios). Quienes no lo realicen son categorizados como usuarios N1 de altos ingresos”.

Pero además, la empresa comentó que en varios de los casos de Sicardi consultados, los usuarios no realizaron el trámite para mantener el subsidio y son considerados N1, que no reciben nigún tipo de ayuda estatal.

Por otra parte, más allá de que el usuario entre en las categorías de menores ingresos, si se excede del nivel de consumo estipulado para ese sector -”en algunos casos hasta siete veces más”, dijeron desde la empresa-, los costos de la factura se incrementan. Además, explican que el monto final de la factura incluye la aplicación de impuestos y tasas sobre los cargos por energía..

Finalmente, la empresa agregó que los usuarios pueden simular el consumo de su hogar utilizando el simulador de consumo on line disponible en www.edelap.com.ar.