Silvia Süller cargó contra Santiago del Moro por Gran Hermano: "Que ridículo sos"

La exvedette Silvia Süller apuntó en las últimas horas contra Santiago del Moro y la producción del reality del momento, Gran Hermano. Allí, el conductor encabezó un concurso de preguntas y respuestas sobre geografía con el premio de un increíble viaje all inclusive hacia Punta Cana y llegó a compararse con el exconductor Silvio Soldán. La ganadora fue la platense Virginia Demo y Süller acusó: "súper arreglado todo".

"Qué ridículo que sos Santiago Del Moro siempre nombrando a "ese" (Soldán) y si lo hacés es porque sabés que yo no banco ese programa", escribió Süller en X, antes Twitter. "Súper arreglado todo, ganó el viaje Virginia porque dijo que era un programa de mier... y la callan ahora. Te digo 'cuernos' ¿Te suena? ¿Querés que hable?", remató la exvedette.

Como respuesta por parte del conductor, Süller recibió: "Yo t amo Sil! Siempre". Ante ello, Silvia retrucó: "Gracias, pero no se nota. Las palabras se las lleva el viento, yo te quiero desde Infama pero vos estás empeñado en nombrar siempre a "ese" que sabes lo que me hizo... acordate que tenes hijos y no sabes el día de mañana, le vas a mandar saludos a la persona que arruinó la vida de tu hijo".

Tras irse eliminando uno a uno, Virginia quedó junto a Bautista en un mano a mano de aproximación. La comediante (hace Stand Up), estuvo "más fina" al momento de elegir un número sobre la pregunta que leyó Santiago del Moro y de esta manera festejó a lo grande.

"Gracias, estoy muy contenta", aseguró. Además, previo al concurso, afirmó que iría al viaje con su hermana, ya que a pesar de querer ir con sus hijas, solo podrá elegir una acompañante.