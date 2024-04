La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

15:30 Argentinos Juniors vs. Vélez ESPN Premium/TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Bologna vs Udinese STAR +

13:00 Atalanta vs Empoli STAR +

13:00 Napoli vs Roma STAR +

15:45 Fiorentina vs Sassuolo ESPN 4/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

10:00 Clermont vs Reims

10:00 Lorient vs Toulouse

10:00 RC Strasbourg vs Niza

12:05 Rennes vs Brest ESPN 2/STAR +

14:00 Lyon vs Monaco STAR +

16:00 Marsella vs Lens STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs Mallorca ESPN 4/STAR +

11:15 Granada vs Osasuna DSPORTS / 1610

13:30 Villarreal vs Rayo Vallecano DSPORTS / 1610

16:00 Betis vs Sevilla ESPN 3/STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Bournemouth vs Brighton And Hove STAR +

10:00 Tottenham vs. Arsenal ESPN/STAR +

12:30 Nottingham Forest vs Manchester City ESPN/STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Monchengladbach vs Union Berlin STAR +

12:30 Mainz 05 vs Colonia STAR +

14:30 Darmstadt vs Heidenheim STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers ESPN 2/STAR +

16:30 LA Clippers vs. Dallas Mavericks ESPN 2/STAR +

20:00 Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

13:10 Brown (A) vs Colón TYC SPORTS

15:00 Brown (PM) vs Arsenal

15:00 Dep. Morón vs Aldosivi

15:30 Temperley vs Estudiantes (RC)

15:30 San Telmo vs Dep. Madryn

15:30 Alvarado vs San Miguel

16:00 San Martin (SJ) vs Atl Rafaela

16:00 Gimnasia (J) vs Dep. Maipú

16:30 Guemes (SdE) vs Ferro

16:30 Chaco For Ever vs Def. Unidos

16:30 Gimnasia (M) vs Gimnasia (S)

19:10 All Boys vs Chacarita TYC SPORTS

21:10 Racing (C) vs Quilmes TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs Laferrere

15:30 Flandria vs Argentino (Q)

BRASILEIRAO

11:00 Flamengo vs Botafogo

16:00 Corinthians vs Fluminense

16:00 Cruzeiro vs Vitoria

18:30 Fortaleza vs Bragantino

18:30 Juventude vs Paranaense

20:00 Internacional vs Goianiense

PRIMERA D

11:00 Nautico Hacoaj vs Barrancas FC

15:30 Estrella Berisso vs Everton (LP)

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 Gloucester vs. Exeter Chiefs ESPN 4/STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

11:00 Brujas vs. Anderlecht FOX SPORTS

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

11:15 Oviedo vs. Tenerife DSPORTS / 1618

13:30 Valladolid vs. Huesca DSPORTS / 1618

LIGA ACB

13:30 Morabanc Andorra vs. Barcelona FOX SPORTS 2

NASCAR CUP SERIES

15:00 Dover DSPORTS MOTOR / 1614

PRIMERA C

15:30 Atlas vs Argentino (R)

15:30 Central Ballester vs Berazategui

15:30 Juventud Unida vs Luján

15:30 Lugano vs El Porvenir

TORNEO FEDERAL A

15:35 Villa Mitre vs. Olimpo DSPORTS / 1610

SUPER RUGBY AMERICAS

17:00 American Raptors vs. Peñarol Rugby ESPN 4/STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Chicago Cubs vs. Boston Red Sox ESPN 3/STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

21:30 Stade Rochelais vs. Toulon ESPN 4/STAR +