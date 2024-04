VIDEO. Susto para Estudiantes por un sismo que sacudió la zona donde esta tarde juega ante Huachipato: así se vivió

La previa del partido Estudiantes vs Huachipato se vive con temor. Es que un temblor de magnitud 5.6 sorprendió a los habitantes de distintas ciudades chilenas este miércoles 3 de abril, según datos el Centro Sismológico Nacional (CSN). Principalmente se registró un sismo de mediana intensidad en la zona centro-sur del país trasandino, percibido entre el Maule y el Biobío. Pero además, en Concepción, la localidad donde se encuentra hospedado el plantel del Pincha que espera por el debut de esta tarde-noche en la Copa Libertadores, "se movió todo" minutos antes de las 11.

"Temblaron las paredes", aseguraron quienes se encuentran a la espera del partido, que en realidad se disputará en Talcahuano, a unos 15 kilómetros de allí. "Hubo temblor anoche y de madrugada, pero el más fuerte fue hoy en la mañana, tipo a las 11", informaron al periodista que se encuentra cubriendo el encuentro para el diario EL DIA.

Personal del hotel donde se hospedan los jugadores de Estudiantes explicaron que "ocurrió a 13 kilómetros de aquí. Primero se escuchó el ruido de la tierra y después se sintió el movimiento. No fue más que eso, para nosotros no es nada anormal". También manifestaron que "anoche, a las 4 de la mañana, empezó a sentirse el sismo, por eso puede causar dolores de cabeza y zumbidos de oídos a los que no están acostumbrados".

"El hotel está preparado para esto. Tenemos lugares de evacuación porque son constantes los sismos en esta zona", advirtieron, al tiempo que destacaron que "hay protocolos" cuando se dan este tipo de eventos.

Cabe recordar que Taiwán se vio sacudido por un fuerte terremoto hoy, que derribó edificios y provocó 9 muertes y dejó 800 heridos. En el caso de Chile, según la información oficial preliminar, la actividad sísmica comenzó a las 03:35 horas (hora local), cuando la tierra se movió a 30.0 kilómetros de profundidad. La CNS señaló que la ubicación exacta del epicentro fue a -36.134 grados de latitud y -73.839 grados de longitud, es decir, a 94.0 kilómetros al Oeste de la localidad de Cobquecura.

En tanto, hubo provincias chilenas que también temblaron con el sismo que tuvo epicentro en Chile.