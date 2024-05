La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Riestra vs San Lorenzo TNT SPORTS

15:30 Tigre vs Estudiantes (LP) ESPN Premium

17:45 Belgrano vs Racing Club ESPN Premium

17:45 Lanús vs Ind Rivadavia TNT SPORTS

20:15 Atl Tucumán vs Boca Juniors TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Genoa vs Sassuolo STAR +

10:00 Hellas Verona vs. Torino STAR +

13:00 Juventus vs. Salernitana ESPN 4/STAR +

15:30 Atalanta vs. Roma STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs Getafe ESPN 4/STAR +

11:15 Atlético Madrid vs Celta de Vigo DSPORTS / 1610

13:30 Valencia vs Rayo Vallecano DSPORTS / 1610

16:00 Betis vs Almeria DSPORTS / 1610

BUNDESLIGA

10:30 Darmstadt vs Hoffenheim ESPN 2/STAR +

12:30 Bayern Munich vs Wolfsburgo ESPN 2/STAR +

14:30 Bochum vs B. Leverkusen STAR +

PREMIER LEAGUE

12:30 Manchester United vs Arsenal FC ESPN/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 PSG vs Toulouse ESPN/STAR +

16:00 Marsella vs Lorient ESPN 2/STAR +

16:00 Clermont vs. Lyon ESPN 4/STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:30 Indiana Pacers vs. New York Knicks STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:45 Portland Timbers vs Seattle Sounders Apple TV

PRIMERA NACIONAL

13:10 San Telmo vs Atlanta TYC SPORTS

15:00 Brown (PM) vs Dep. Madryn

15:05 Guemes (SdE) vs Quilmes TYC SPORTS

15:30 Alvarado vs Talleres (RdE)

15:30 Dep. Maipu vs Ferro

16:00 Patronato vs Chacarita

16:00 Gimnasia (J) vs San Miguel

17:30 Nueva Chicago vs Gimnasia (M) TYC SPORTS

18:00 Racing (C) vs Estudiantes (BA)

PRIMERA "B"

15:30 Merlo vs Villa Dalmine

15:30 Acassuso vs Los Andes

15:30 San Martin (B) vs Midland

15:30 Flandria vs Comunicaciones

BRASILEIRAO

16:00 Goianiense vs Cruzeiro

16:00 Fortaleza vs Botafogo

16:00 Palmeiras vs Paranaense

18:30 Bahia vs Bragantino

18:30 Vasco da Gama vs Vitoria

LIGA NACIONAL

19:00 Obras vs. Gimnasia DSPORTS / 1610

20:00 Oberá vs. San Lorenzo Basquet Pass

20:10 Platense vs. Quimsa DSPORTS / 1610

21:00 Peñarol vs. Ferro Basquet Pass

22:00 Zárate vs. Gimnasia (CR) TYC SPORTS

EREDIVISIE

09:30 Ajax vs Almere City STAR +

09:30 NEC vs Feyenoord STAR +

09:30 F. Sittard vs PSV ESPN/STAR +

PRIMERA D

10:15 Nautico Hacoaj vs Camioneros

15:30 S.A.T. vs Dep. Metalurgico

15:30 Def. de Glew vs Belgrano (Z)

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

12:00 Huracan vs Boca Juniors

15:00 Racing Club vs Estudiantes (BA)

15:00 Platense vs Belgrano

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Fenerbahce vs. Kayserispor FOX SPORTS

LIGA METROPOLITANA DE HOCKEY FEMENINO

13:00 Ciudad vs. GEBA STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

15:00 San Fernando B vs. Mitre STAR +

PRIMERA C

15:30 Cambaceres vs Real Pilar

15:30 Dep. Español vs JJ Urquiza

15:30 Victoriano Arenas vs Berazategui

15:30 Leandro N. Alem vs Sp. Barracas

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs. Paris STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Mets vs. Atlanta Braves ESPN 2/STAR +