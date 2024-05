Eduardo Feinmann se metió en la polémica sobre los dichos de Jey Mammón: “Entiendo que se sienta..."

El abogado y periodista Eduardo Feinmann dio su opinión sobre el regreso del conductor a la televisión. Sin dudas, la polémica invitación de Jey Mammón a la mesa de Juana Viale dio mucho que hablar.

Ahora, Feinmann, opinó sobre lo sucedido con Jey Mammón y remarcó su vuelta a la televisión argentina. “Le tengo mucho cariño a Jey, hicimos varias cosas juntos, era muy divertido. es complicado, la Justicia dice que él fue sobreseído por prescripción”, comenzó diciendo Eduardo, al tiempo que agregó: “Pasó el tiempo entonces la causa y ese delito ya no se puede tratar más, lo cual no indica que él haya sido sobreseído por inocente, son cosas distintas. Yo entiendo que él se siente inocente, hablé con él muchas veces, a mí no me gusta la cancelación. Ojalá que le vaya bien, es trabajo”, sumó el periodista.

Asimismo, bueno es saber que, en el programa Almorzando con Juana, Jey Mammón había aclarado: "El tema de los abusos es un tema extremadamente serio y sensible y creo que hay que tomarlo desde ese lugar. Vivimos en una sociedad en donde un testimonio es tomado como la verdad y bueno ese testimonio que no venía acompañado de nada más que de un testimonio, que es sumamente válido. Bueno yo presenté y se han escuchado audios en donde Lucas Benvenuto reconocía toda esa relación y la edad que tenía, hasta 24, 25 años que estaba conmigo. Y yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la Justicia me declaró inocente", reveló finalmente Jey Mammón.