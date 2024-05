Caliente cruce entre Ramiro Marra y Juan Grabois: inflación, Aerolíneas Argentinas vs. Mercado Libre y más

Uno de los fieles defensores de la gestión de Javier Milei en el Gobierno y uno de los militantes opositores más acérrimos de esta gestión se cruzaron en vivo. El escenario televisivo de TN se convirtió en un verdadero campo de batalla el miércoles por la noche, cuando Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza, y Juan Grabois, dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), protagonizaron un encendido debate que dejó en evidencia las profundas diferencias ideológicas y políticas entre ambos.

La confrontación no fue una sorpresa. Durante días, ambos contendientes se habían lanzado dardos a través de las redes sociales, intercambiando mensajes que incluían cartas documentos e invitaciones formales a debatir. La tensión acumulada estalló en un enfrentamiento cargado de chicanas, interrupciones y descalificaciones.

El debate comenzó con el tema candente de la inflación. El dato más reciente del 8.8% fue motivo de análisis y críticas. Grabois, líder del Frente Patria Grande, argumentó que la desaceleración se debía a una caída del consumo del 17%, denunciando "trucos" del Ministerio de Economía para licuar salarios. Calificó las políticas del gobierno como un "plan de miseria planificada", mientras Marra defendió la gestión actual, resaltando la baja de la inflación, el superávit fiscal y la caída del riesgo país como logros significativos. "Fomentaron la emisión monetaria. Nosotros evitamos una catástrofe", afirmó el legislador de LLA.

Ramiro Marra en A DOS VOCES: "Yo no prometo ilusiones, eso hacen ustedes" pic.twitter.com/ST938BgOTL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 16, 2024

El intercambio se calentó aún más cuando se tocó el tema de la visión de país. Marra resumió sus diferencias con una frase contundente: “Vos querés más Aerolíneas Argentinas, yo quiero más a Mercado Libre”. Grabois no se quedó atrás, acusando a LLA de hacer “trampitas berretas” y de no entender la economía real.Juan Grabois en A DOS VOCES: "Yo no me llevé ni un centavo, nunca me llamaron a indagatoria" pic.twitter.com/CVScUOMAMq

— TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 16, 2024

Rol del Estado, protestas, acusaciones y un final tenso

El debate alcanzó su punto álgido con la discusión sobre el rol del Estado y las políticas de protesta. Marra defendió un Estado limitado a seguridad, defensa, salud y educación, mientras acusaba a Grabois de buscar poder a través de candidaturas y cargos. Grabois, por su parte, criticó a Marra por duplicarse el sueldo como legislador y le reprochó su dependencia del Estado. "El mercado no te salva, pero tampoco el Estado. Este tiene que garantizar pisos de dignidad y oportunidades", sentenció el dirigente social.

Las acusaciones personales no tardaron en aparecer. Marra cuestionó la gestión de fondos por parte de Fernanda Miño, asociada a Grabois, y le recriminó fotos con figuras controvertidas como Eduardo Belliboni. Grabois, en defensa, negó todas las acusaciones y retó a Marra a presentar pruebas concretas.

¿Se adelanta el Párense de Manos? pic.twitter.com/en67lfpaKX — BLENDER (@estoesblender) May 16, 2024

El cierre del programa no calmó los ánimos. Invitados a estrecharse la mano, la tensión llegó al máximo. Grabois lanzó una última provocación: “Da la mano fuerte. La mano blandita es de garca”, a lo que Marra replicó con un último golpe: “Por lo menos no le robo a los pobres. Sí, te lo digo a la cara”. El intercambio de insultos culminó con Grabois ironizando sobre la masculinidad de Marra y éste acusando a su oponente de ser un maleducado.