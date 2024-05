Mica Viciconte contó todo de su relación con Fabián Cubero y reveló cuantas veces a la semana tienen intimidad

Ahora, Mica Viciconte contó secretos de su relación con Fabián Cubero, con quien tuvo a Luca hace dos años. Así, Mica reveló con cuánta frecuencia tienen intimidad. “Todos los días no porque uno también está cansado, tiene un montón de cosas”, reveló, al tiempo que señaló "Tres veces por semana. Los fines de semana ayuda un poco más porque capaz que nos tomamos un traguito, hay un clima diferente, y los días de semana también hacemos actividad física”, dijo Viciconte.

Luego de la confesión, le consultaron si abriría la pareja y si perdonaría una infidelidad. “No, de ninguna manera abriría la pareja. Soy medio antigua. Nada de parejas abiertas”, dijo. Y respondió si cree que a Cubero le gustaría. Sobre esto señaló que “ahí me da miedo. El mío es no, el de él no sé. Pero ya sabiendo cómo opino… Digo que no y tampoco perdonaría una infidelidad. Me ha pasado con un ex y no hay vuelta atrás. No, no perdono. Hubo una intención, no tuvo problema para meterse en una cama, para mí no. No hay justificación. ¿Viste cuando rompes una hoja y querés volver a pegarla? No podés. Mi corazón es igual”, concluyó Mica.

Por su parte, Fabián Cubero contó cómo es Mica Viciconte en la intimidad y como mamá. “Ella es atenta. Está todo el tiempo viendo qué va a comer el nene. Ella es muy estructurada. Se levanta a la mañana y el nene tiene que comer tal cosa a tal hora. Almuerza tal cosa a otra hora. Y tiene una garra que vos decís ‘tremenda’. Es como es en la vida”, contó feliz el exfutbolista.

Asimismo, señaló que “te sube un contenido a las redes y le mete una energía, vende. Y ella en la intimidad es igual. Por ahí está cansada, le duele la cabeza, pero igual organiza, va y viene, hace lo otro. Nos pasó ahora en las vacaciones. Estuvimos en Mar del Plata. Bueno, vamos a la playa... Y agarra la heladera, la banaba para el nene, la comida, el agua. Todo. Y yo voy a mi ritmo”.

“Yo soy más de estar físicamente con el nene. Cuando ella hace todo esto yo por ahí me meto con el nene a la pileta. Lo hago jugar, lo llevo a pasear. Pero el tema organizativo yo siempre la dejo a ella, porque si lo hago yo me olvidé de ponerle queso a los fideos o me olvidé de ponerle la manzana para el nene. Nos complementamos muy bien”, señaló el ex jugador.