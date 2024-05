Además de Valentini, Luján no iría a los JJ.OO

Nicolás Valentini, quien fue “borrado” por el entrenador Diego Martínez debido al conflicto por su renovación contractual, se quedaría afuera de los Juegos Olímpicos.

Pero hay otro elemento que podría correr la misma suerte. Se trata de Gonzalo Luján, defensor de San Lorenzo, que todavía no estampó su firma para formalizar su nuevo vínculo con el Ciclón.

Luján tiene contrato vigente hasta diciembre, pero el presidente azulgrana, Marcelo Moretti, determinó que quienes no arreglen su situación antes del 1 de junio, no volverán a vestir la casaca del equipo para que la institución no actúe como vidriera y logren llegar gratis a otra entidad. El futbolista de 23 años formó parte del plantel en Venezuela y de los amistosos frente a México de marzo pasado, como preparación para la cita parisina.