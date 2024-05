La Sala III definirá si “la Toretto” queda presa por el embiste fatal

Presentada la apelación contra la denegatoria de eximición de prisión en favor de Felicitas Alvite (20), la influencer imputada por el embiste fatal ocurrido el 12 de abril pasado en la esquina de 13 y 532, donde perdió la vida el motociclista, Rubén Walter Armand (35), para definir la cuestión salió sorteada la Sala III de la Cámara Penal.

Como se sabe, la acusación es por el delito de “homicidio simple por dolo eventual”, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, aunque la defensa de la joven aprovechó el planteo citado para dar sus argumentos y rechazar la aplicación de esa figura, ya que, según entiende, no estaría probada la intención de matar.

Según los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irrisari, que representan a la chica, más conocida como “la Toretto”, por su fanatismo con el personaje de la saga Rápidos y Furiosos, no hay diferencias en cuanto a la exteriorización del “homicidio culposo” y el “homicidio doloso”.

“Desde el plano material (es decir desde lo que se puede observar por nuestros sentidos) tanto el delito de homicidio doloso como el homicidio culposo, son absolutamente idénticos. Nada los distingue, desde lo externo, el crimen doloso del culposo; la distinción, justamente, está en la faz subjetiva”, indicaron.

“Sí dicha faz subjetiva no es siquiera mencionada por VS, las particularidades del caso nos obligan a pensar que no estamos ante un delito intencional; caso contrario, no se explica por qué nuestra asistida se detuvo con posterioridad al hecho, llamó a la ambulancia junto con su amigo, prestó colaboración con los efectivos policiales, cumplimentó las tareas requeridas, se intentó comunicar con la familia del joven fallecido y demás”, agregaron.

Se refieren al conocimiento y voluntad con las que debería haber obrado Alvite al conducir un vehículo.

Si bien reconocen que lo hizo de manera temeraria, hicieron hincapié en que no salió a la calle a matar.

Para la defensa de la tiktoker, en el caso en examen debería aplicarse el artículo 84 bis del Código Penal, que refiere a la “culpa temeraria”, que es la que “sobrepasa el mero comportamiento con imprudencia y se adentra en una imprudencia mayor o notoriamente grave, como sería este caso, es decir, el hecho de haber omitido frenar en el semáforo de calle 13 y 32, es un comportamiento notoriamente reprochable y temerario, pero que al no haber tenido la intención de causar la muerte, permite encuadrarlo en la figura del artículo 84 bis del Código Penal”, mencionaron.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA SALA III?

Ahora bien, sustanciado el recurso con el que se busca impugnar el decisorio de restringir la libertad ambulatoria de Alvite, como se dijo salió sorteada la Sala III de la Cámara Penal. Es la que integran los jueces Juan Benavides, Alejandro Villordo y Fernando Mateos, quienes cobraron notoriedad por su participación en la polémica causa del puntero de la Legislatura bonaerense, Julio “Chocolate” Rigau, quien sigue detenido bajo sospecha de participar de un entramado defraudatorio para el erario público, por el cobro indebido de millonarias sumas de dinero, junto a otros actores, también en la cárcel y otros varios que siguen procesados en libertad.

En ese sentido, fuentes de tribunales explicaron que, por una licencia médica que goza en la actualidad el magistrado Benavides, el órgano a zanjar este diferendo será integrado por el doctor Eduardo Delbés.

Por eso ahora se espera que, en los próximos días, se conozca su resolutorio, aunque, de manera previa, podría citar a la acusada para ser oída, como pidieron sus abogados.

“Seguimos escuchando más mentiras. La única razón por la que no está presa es porque su familia tiene buenos contactos y está bajando mucha plata”, compartió (de otro posteo) Milton, hermano mayor del motociclista fallecido, en sus redes sociales.

En una historia en Facebook, el hombre hizo suyo un texto de otro usuario en el que mencionó que Alvite “se negó al test de alcoholemia” y planteó: “Seguro venía borracha y drogada. Sino, no te negarías”.

También desestimó la versión que impulsa la defensa sobre que la imputada no conocía el recorrido, y que al momento del impacto intentaba ponerse a la par de otra conductora que la guiaba.

“Conocías muy bien la ciudad de La Plata. Te criaste acá, te ibas manejando hasta Capital, ¿pero no conoces La Plata? ¿Acaso piensan que somos todos boludos?”, dice el texto que comparte el hermano de la víctima. Y agrega el texto: “Qué Justicia de porquería tenemos. Te matan y siguen libres porque papá y mamá ponen plata”.

Sin embargo, el escrito recursivo de la defensa de Alvite plantea otra realidad totalmente diferente de esos cuestionamientos: “Es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley ni con terceros”.