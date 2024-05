Tanque lleno, bolsillo vacío: una carga completa, de 30 a 70 mil pesos

Si bien el Gobierno nacional había anunciado que los combustibles no aumentarían ayer por la actualización de impuestos, los carteles de las estaciones de servicio de La Plata fueron actualizados ya que igualmente hubo una suba de precios en las naftas y gasoil.

Lo que sucedió es que se terminó reduciendo el aumento total, que iba a ser del 8 por ciento, a la mitad, ya que sólo se aplicó el incremento del valor del combustible determinado por las petroleras, que responde en parte a una compensación por la devaluación y otra parte por la inflación.

El otro 4 por ciento de aumento que no se aplicó corresponde a una carga impositiva, que se pospuso para junio.

“A último momento el Gobierno decidió suspender la suba del impuesto, por lo que sólo trasladamos a los combustibles el aumento que nos pasaron las petroleras”, comentó Gustavo Luzardo, dueño de una estación de servicio en Villa Elisa.

La comunicación oficial de diferir al 1º de junio próximo la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil se dio en la noche del martes.

Con este nuevo escenario, en la Región así quedaron los nuevos precios a partir de esta última suba: en el caso de YPF, el litro de nafta súper ahora cuesta 966 pesos y el de Infinia, que es la premium, ya vale 1.182 pesos. En cuanto al gasoil, el litro de Diesel 500 ya está en 1.021 pesos y el de Diesel Infinia en 1.245 pesos.

Respecto a Shell, también aplicó un nuevo aumento en todos sus combustibles, la Súper se paga 983 pesos, el litro de V-Power saltó a 1.212 pesos, en tanto que el del gasoil premium, V-Power Diesel, subió a 1.276 pesos.

Y Axion tampoco se quedó atrás, más allá que algunas estaciones de servicio de la Región en la primera hora de ayer aún no habían actualizado los precios. En las que sí estaba aplicado este nuevo aumento los valores son: Súper 959 pesos, Quantium (nafta premium) 1.215 pesos, en tanto que el gasoil Diesel X10 ahora vale 1.087 pesos y Quantium Diesel X10 1.272 pesos.

Con todo, llenar el tanque con nafta súper en un auto chico no bajará de 30 mil pesos (32 litros). De ahí hasta bordear los 70 mil en un auto mediano o grande si se le carga la de alto octanaje (tanque de 55 litros).

Las subas buscan equilibrar los valores al precio internacional. “Falta poco, pero aún no estamos vendiendo a precios internacionales. Estamos cerca igual”, indicó Luzardo.

Sin embargo, Juan Carlos Basílico, presidente de la Federación de Entidades de Combustible, dijo que “históricamente el precio internacional ha sido de un dólar el litro de combustible, por lo que ya lo hemos alcanzado en las naftas premium. Igualmente, con el retraso de precios que teníamos, recién ahora nos estamos acomodando los estacioneros ya que las paritarias de los empleados continuaban y tuvimos el valor del combustible pisado durante ocho meses”.

En ese sentido, el estacionero de Villa Elisa contó que frente a los repetidos aumentos, los consumidores comienzan a organizarse: “Como no se trata de remarcaciones sorpresa, la gente trata de cargar combustible varios días antes de que se renueven los valores para no hacer largas filas. Y también en varias estaciones tratamos de reforzar el personal durante esas jornadas para que no se generen complicaciones”, dijo Luzardo.

MÁXIMO AHORRO

“La gente está muy atenta a los gastos que hace, por eso aprovecha mucho las promociones bancarias, de aplicaciones de las petroleras y también de cada estación de servicio. Ya sea con descuentos en las cargas de combustibles como en combos de otros productos, tratan de ahorrar lo más posible”, describió el comerciante y remarcó cómo ha cambiado el uso de la tarjeta de crédito en el rubro.

“Las fechas en que cierran las tarjetas de crédito tenemos el triple de venta, porque los clientes pagan esa compra al mes siguiente y no sienten tanto los aumentos. Antes le daban poca importancia a eso”, manifestó el estacionero.