Yuyito González confesó su encuentro VIP con Javier Milei: ¿Hay otra Primera Dama en puerta?

La conductora Yuyito González estuvo en el Luna Park durante la presentación del libro del Presidente y luego se vieron a solas. Sin dudas, desde que terminó su relación con Fátima Florez, la vida amorosa de Javier Milei se convirtió en un tema picante.

En este contexto, Javier Milei presentó su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" con un show gran show en el Luna Park, así la política y el espectáculo estuvieron a pleno.

Ahora, la conductora se convirtió en tendencia por ese acercamiento que dio paso a muchas especulaciones: "La verdad es que yo fui muy a último momento. Ni siquiera sabía que tenía que acreditarme, yo agarré el teléfono y empecé a llamar a mis conocidos porque quería ir. Al final lo logré y quedé muy impactada", detalló, al tiempo que agregó: "Cuando terminó, me llevaron por un lugar hasta una puerta que se abrió y entré al camarín. Yo ni siquiera sabía que estaba ahí. Me encontré con Karina, a quien no conocía, con Sandra Pettovello, la Ministra de Capital Humano y con Milei".

"Me parece un hombre lindo físicamente y muy inteligente. Si es divertido no lo sé porque lo vi en mi programa y ayer en el evento, nada más. Supongo que lo es por todo lo que se ve", señaló Yuyito.

Por último Yuyito se mostró sorprendida por todo lo que generó su paso por el VIP: "Cuando llegue a casa, Brenda me dijo que era tendencia por lo de Milei pero me pidió que no leyera nada. Bárbara, la mayor, me dijo que soy una mujer coherente, que no me meta en esta. Hoy tenía 200 mil mensajes pero no chicos, fue eso y nada más", cerró González.