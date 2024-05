VIDEOS. El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo se suspendió por incidentes entre los hinchas y la Policía

El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo, por la tercera jornada de la Liga Profesional, fue suspendido esta tarde, debido a los incidentes que ocasionaron los simpatizantes del equipo mendocino. Las acciones se detuvieron a los 7 minutos del segundo tiempo, con el encuentro igualado 1 a 1, y luego de varias interrupciones, incluso en la parte inicial.

PELEAS MANO A MANO EN LA TRIBUNA DE GODOY CRUZ.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/X9G02xa23t — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

Silvio Ulariaga había puesto en ventaja a Godoy Cruz, mientras que Agustín Giay marcó la igualdad de San Lorenzo en la parte final del primer tiempo.

NUEVOS INCIDENTES EN LA TRIBUNA DE GODOY CRUZ.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fezBMQTVoJ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

En el complemento, el clima se volvió más tenso, las piedras no dejaban de caer desde las tribunas y a pesar de que la policía intentó disuadir a los más exaltados comenzaron a escucharse disparos de bala de goma en las afueras del estadio.

Ante esta situación y sin las garantías necesarias para continuar el duelo, el árbitro finalmente decidió darlo por suspendido: "No estaban las garantías dadas, agotamos todas las instancias. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores y de nosotros. Empezamos a escuchar los balazos y el jefe del operativo no me dio las garantías, lo más sano era darlo por suspendido", explicó Arasa.