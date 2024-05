Estudiantes vs Vélez.- Virtudes y defectos del Fortín, el rival del Pincha en la final de la Copa de la Liga

Una revolución. Eso es lo que causó el equipo del profesor Gustavo Quinteros en Vélez, que el domingo disputa la final de la Copa de la Liga ante Estudiantes. Desde lo futbolístico no está ni cerca de los grandes campeones del club. El único futbolista de primerísimo nivel que tiene es el segundo central, Valentín Gómez; no obstante, el grupo luce cada vez más sólido desde lo mental y lo físico. Hay momentos claves en la cronología del subibaja que afrontó este plantel, la institución y su gente.

Cambio de mando: En noviembre pasado, Fabián Berlanga ganó las elecciones y asumió la presidencia una semana antes de jugarse la permanencia en Primera. El mandato de Sergio Rapisarda había terminado en una crisis futbolística e institucional impensada para Vélez. En el último aspecto, aún se está auditando la gestión de la que ya se encontraron irregularidades, expuestas en la última asamblea de abril. En lo deportivo, el equipo del Gallego Méndez venció a Colón en la última fecha a estadio lleno y logró una continuidad en el fútbol grande, que ya lleva 80 años -la mayor detrás de la de Boca-.

Nuevo técnico. En diciembre Méndez decidió dejar su cargo. La dirigencia fue por Gabriel Milito y ante la negativa, Ricky Alvarez y Sebastián Pait -flamantes gerentes de fútbol- optaron por Quinteros, quien venía de Colo Colo. El DT llegó acompañado por su primo Leandro “el Chavo” Desábato, Walter Lemma y el profe Hugo Roldán. Los pibes Gianluca Prestianni y Santi Castro fueron las bajas más sensibles. Llegaron: Marchiori, Mammana (únicos que se afianzaron), Vecino, Piñero, Sebastián Sosa, Cufré y el ex Pincha, Mati Pellegrini, quien mostró destellos de su jerarquía, pero las lesiones le quitaron continuidad.

Comienzo “vergonzoso”. Empate de visitante ante Barracas, derrota con Independiente de local y el 5-0 en contra ante River hicieron tambalear al entrenador. Justamente, tras la goleada en el Monumental, Quinteros declaró: “Es un resultado que, como entrenador, me da vergüenza. Es un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente”. Tres meses después, la fortaleza mental parece ser justamente un valor agregado de este conjunto.

Resucitó. La remontada comenzó con el sello distintivo del equipo: la búsqueda constante del gol hasta el final y la buena suerte para ganar sobre la hora. De local, jugó bien ante Gimnasia y mereció ganar con claridad, pero el triunfo recién lo consiguió en el adicionado. Además de ese partido, el equipo ganó en los últimos 15’ ante Riestra, Huracán, Sportivo Las Parejas (por Copa Argentina), Central, Banfield e Instituto.

La noche de Tucumán. Sosa, Florentín, Cufré y Osorio fueron denunciados por una joven por abuso sexual mientras estaban concentrados tras el partido ante Atlético. El arquero uruguayo se encuentra en libertad condicional y sus tres compañeros, con prisión domiciliaria. La dirigencia del club se movió con rapidez y rescindió los vínculos con los cuatro futbolistas. El cuerpo técnico y el psicológico del club trabajaron para que el hecho afectara lo menos posible al plantel: objetivo logrado.

Con 10 es un fortín. De milagro, Vélez se metió en la etapa final de la Copa de la Liga por la ventana. Ganó su partido ante Independiente Rivadavia y clasificó gracias al empate entre Independiente y Talleres (un ganador lo hubiese dejado afuera). En cuartos jugó con 10 durante 40’ frente a Godoy Cruz, por la expulsión de Elías Gómez; y en la semi, 80’ frente a Argentinos, por la roja a Brian Romero. Así y todo, se las ingenió para rearmarse y seguir adelante sin sufrir tanto.

Sin tanto recambio. El equipo, sin muchas alternativas, está medianamente afianzado. Marchiori es confiable, salvo en los centros. Contra el Bicho tapó un mano a mano a lo Dibu Martínez y el penal a Gondou. En el fondo, Joaquín García le ganó el puesto a Leo Jara; Damián Fernández, quien estuvo a punto de irse a préstamo antes del torneo, reemplazó con solvencia a Mammana cuando estuvo lesionado. El ex River ya está para volver a la titularidad… ¿lo hará? Valentín Gómez es el patrón de la defensa y del equipo; en el lateral izquierdo, Elías Gómez (volverá tras su expulsión en San Luis) es un tractor cuando ataca y deja algunos huecos en el retroceso. En el medio, Ordóñez es el típico futbolista de La Fábrica Velezana, que corre y juega. Bouzat es una rueda de auxilio: regresó de Colo Colo, nadie lo quería, pero el técnico sí, no como extremo sino como volante todocampista. Hoy es clave en un medio sin un 5 posicional. Aquino no está tan bien como en meses anteriores, pero es el dueño de la pelota y de los tiempos del equipo, de los córners, tiros libres y laterales. Arriba jugarán: Pizzini por derecha y el fino Thiago Fernández (otra de las revelaciones de la cantera) por izquierda. ¿En lugar del suspendido Romero? Un puesto para tres: Vecino, el uruguayo que llegó y aún no convirtió (salvo en la definición por penales), Alejo Sarco (de inferiores y con pocos minutos) o Lenny Lobato (barullero, pero preocupante, el nieto de la vedette). ¿Por quién se inclinará Quinteros? Probablemente por Vecino, pensando en el juego aéreo en defensa y ataque, ya que Vélez es un equipo bajo.

Revolución tribunera. Durante mucho tiempo se tildó a la parcialidad de Vélez de no acompañar y de “amarga”. Si era así, eso cambió. De local, no baja de las 30 mil personas, copó en San Luis, en San Nicolás y llenará su mitad en Santiago. En general, los seguidores fortineros preferían enfrentar al elenco platense: por el respeto que le tienen y, principalmente, porque temían algún fallo arbitral en contra si el rival era Boca. La hinchada, que en los noventa supo tener una amistad con la de Estudiantes, dirá presente también en la final. Confía en su plantel y también en la revelación que tuvo el chiquito de Instagram que dice haber asistido a una aparición de don Pepe Amalfitani. “Me dijo que Vélez saldrá campeón”, aseguró cuando el equipo estaba muy lejos de poder clasificarse.

(*) periodista Escuela Velez y Eter