Compró un paquete de arroz en La Plata y se llevó una desagradable sorpresa

En La Plata, una mujer se llevó una desagradable sorpresa cuando se disponía a cocinar el arroz que había comprado semanas atrás. Mayor fue la sorpresa cuando, al reclamar a la cadena de supermercado, le dijeron que no podían hacer nada.

Ocurrió en un comercio de la zona de Plaza Olazábal. La mujer le comentó a Diario EL DIA (221 477 9896) que “nunca tuve problemas, siempre compré ahí”.

El paquete lo compró hace unas semanas y, antes de pagarlo, se fijó el vencimiento. En el dorso, como se puede ver en las imágenes, la caducidad es de octubre de este año.

“Cuando lo abrí, estaba lleno de bichos”, reveló. Y siguió: “Llamé a la casa central para reclamar, me dijeron que para reclamar necesitaba el ticket pero les expliqué que al comprarlo miré el vencimiento, como todo lo que compro”.

“Al estar bien, el ticket lo tiré, me quedé tranquila con el vencimiento. Cuando fui a cocinarlo, me encuentro con todos estos bichos adentro del arroz inclusive, pero como no me dieron ninguna respuesta (desde el comercio), al menos quiero alertar a la gente”, cerró.