"No lo podía creer", dijo la joven de La Plata que ahora va por casi $6.000.000 en "Los 8 escalones": ¿qué hará con el dinero?

Aylén Juárez Ocampo tiene 22 años y es la gran ganadora de los 3.000.000 de pesos en el programa "Los 8 escalones", el cual también le entregó una llave para jugar más adelante por un departamento. Este viernes, la platense participará nuevamente, ya que tiene la posibilidad de ganarse 5.800.000.

En una charla mano a mano con EL DIA, relató su historia, cómo son sus estudios y su participación en el programa, además de que nos confesó qué hará con el premio, en donde ya tiene varios planes por delante.

"Soy de City Bell de toda la vida, estudio Derecho en la UNLP y Relaciones Internacionales en la UP (Universidad de Palermo). Por este cuatrimestre me mudé a Buenos Aires para hacer algunas materias que sólo estaban a la noche (casi todas las materias no terminan hasta las 22 horas). Me encanta viajar, tengo un novio yanqui (estadounidense) que le gusta viajar también y subimos blogs a YouTube esquiando, haciendo trekking, yendo a fiestas, etc. La mayor parte del contenido es en inglés (@aylujuarez)".

A su vez, destacó que su familia "es re tripera": "No cazaba una pregunta de deporte (en el programa), pero sí voy a la cancha, miro todo lo que sea de Gimnasia".

En su vida cotidiana, además de estudiar, viajar y ver fútbol, Aylén es voluntaria en una asociación civil que hace modelos de la ONU (@modeloonulp), el simulacro educativo más grande del país y se hace todos los años en la República de los Niños. "Está dirigido a estudiantes de secundario. Es gratuito, público y de calidad. El año pasado tuvimos 1400 alumnos que participaron y más de 100 colegios de toda la región. Además vinieron escuelas desde Catamarca y Madariaga. La invitación a los colegios a participar está siempre abierta y la intención de todos los voluntarios es mejorar la educación de quienes participan", comentó, a la misma vez que agregó: "Todos los voluntarios somos menores de 24 años. Participan muchos colegios de La Plata y City Bell".

En cuanto a su presentación en "Los 8 escalones", confesó: "La verdad que antes de arrancar yo estaba tranquila, relajada, lo quería disfrutar. Más allá del premio es una experiencia muy linda, ganar fue una locura, no me lo esperaba pero obvio que la ilusión estaba ahí. Cuando con la última pregunta Guido (Kaczka) me dijo que gané no lo podía creer, me gusto mucho tener a mi familia ahí. "Me anoté yo un jueves a la noche y el lunes me llamaron, al otro día de anotarme rendía un final super importante de la carrera (de Relaciones Internacionales) y si rendía mal me daban de baja la tesis así que me anoté. Fue tipo ya fue me anoto y que sea lo que tenga que ser".

En esta misma línea, agregó: "Como experiencia de vida fue hermosa, ver el backstage y la producción es muy interesante también. Un montón de gente que hace años que no hablaba, profesoras del secundario, amigos de mis viejos que ni conocía jaja, me escribieron felicitándome. Mi abuela es fan n1 del programa y no lo podía creer".

Por último, confesó qué hará con el dinero, y en caso de que también gane los casi 6 millones, en qué los utilizará: "Con los $3.000.000 voy a ir a visitar a mi novio, que está en Montana en Estados Unidos y seguramente hagamos un viaje en moto por ahí. Y si gano los $6.000.000 viajaría después de recibirme o me compraría un Mehari".