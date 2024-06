La disputa interna en el PRO ya se libra en todos los terrenos

La disputa que protagonizan Mauricio Macri y Patricia Bullrich sigue escalando. Si bien con origen nacional pero con epicentro en la Provincia, en las últimas horas escribió un nuevo capítulo cuando se conoció que el bloque de diputados del PRO le reclamó a un legislador que rompió esa bancada para irse con la ministra de Seguridad, que renuncie al cargo que ocupa en el Consejo de la Magistratura.

Tal como sucedió en el Senado donde el PRO reemplazó a Daniela Reich en una de las vicepresidencias, ahora en Diputados la bancada oficial busca que Fernando Compagnoni deje el lugar en el organismo provincial encargado de examinar y seleccionar a los aspirantes a jueces y fiscales.

Compagnoni fue uno de los cinco diputados que formaron el bloque Pro Libertad que preside la bullrichista Florencia Retamoso en el marco de la diputa entre Macri y la ministra de Seguridad.

Ambos dirigentes mantienen un duro enfrentamiento luego de que Bullrich encabezara un acto en el Conurbano junto a parte de su tropa y el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

Macri enfureció porque interpretó ese movimiento como un paso más de Bullrich en su intención de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza.

Macri resiste esa posibilidad. Recientemente asumido en la presidencia nacional del partido que creó hace poco más de 20 años, busca revitalizarlo para luego, si se diera el caso, buscar un entendimiento electoral con Milei que no suponga disolver su fuerza.

En ese contexto, la relación se tensó y Macri ordenó vaciar el partido en la Provincia, con la renuncia de varios dirigentes que le responden, que estaba siendo conducido por Reich. La actual senadora provincial es la esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien estuvo en aquél acto junto a Bullrich.

La respuesta de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio fue romper los bloques legislativos en la Provincia.

Ahora Macri busca completar el desalojo del bullrichismo de la estructura partidaria bonaerense. En las últimas horas se reunió la asamblea del PRO provincial, declaró la acefalía y convocó a elecciones para el mes de agosto. Así, quedaría allanado el camino para que el PRO de la Provincia quede en manos del diputado nacional Cristian Ritondo, un hombre que responde a Macri.

En el medio, se libra otra puja. Hay sectores cercanos a Macri que empujan la expulsión de Bullrich del PRO. Sin embargo, esa no sería la idea del ex presidenta que, en todo caso, apostaría a que la ex ministra decidiera irse por decisión propia.

La presión es fuerte. En ese contexto, el diputado nacional Martín Yeza le dijo a este diario en las últimas horas que los dirigentes del PRO que dejaron el espacio oficial deberían renunciar a sus bancas.

Por lo pronto, los macristas presionan para desalojar a los bullrichistas de los espacios que lograron cuando el bloque estaba unido. De ahí el reclamo que pesa sobre el diputado Compagnoni.