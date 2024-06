DOMINGO 02 DE JUNIO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:30 Platense vs Boca Juniors TNT SPORTS

18:00 Central Cba (SdE) vs Talleres (C) TNT SPORTS

18:00 Rosario Central vs Lanús ESPN Premium

20:30 Instituto vs Gimnasia (LP) TNT SPORTS

20:30 River Plate vs Tigre ESPN Premium

SERIE A 13:00

Atalanta vs Fiorentina STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:45 Atlanta United vs Charlotte FC Apple TV

PRIMERA NACIONAL

15:00 Estudiantes (BA) vs Gimnasia (J)

15:00 Brown (PM) vs Tristan Suarez

15:30 Dep. Moron vs San Miguel

16:00 Mitre (SdE) vs Def. de Belgrano

16:00 Gimnasia (S) vs Almagro

16:00 Gimnasia (M) vs Brown (A)

16:00 San Martin (SJ) vs Patronato

17:00 San Martin (T) vs Alvarado

17:00 Estudiantes (RC) vs San Telmo

18:00 Aldosivi vs Chaco For Ever

18:00 Quilmes vs Ferro TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Los Andes vs Merlo DGO DSPORTS / 1610

15:30 Comunicaciones vs UAI Urquiza

15:30 Sp. Italiano vs Flandria

17:00 Midland vs Sacachispas

BRASILEIRAO

16:00 Atl. Mineiro vs Bahia

16:00 Criciuma vs Palmeiras

16:00 Vasco da Gama vs Flamengo

18:30 Fortaleza vs Paranaense

18:30 Sao Paulo vs Cruzeiro

LIGA NACIONAL

20:30 Regatas vs. Gimnasia

Basquet Pass

VOLEY: NATIONS LEAGUE FEMENINO

16:55 Estados Unidos vs. Turquía STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

13:30 Leganés vs. Elche DGO DSPORTS /1616

13:30 Eibar vs. Oviedo DGO DSPORTS /1615

13:30 Eldense vs. Sporting Gijón DGO DSPORTS / 1618

16:00 Zaragoza vs. Albacete DGO DSPORTS / 1618

TOP 14 DE FRANCIA

12:50 Toulon vs. Clermont STAR +

16:00 Toulouse vs. La Rochelle STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

13:00 St. Catherins vs. GEBA STAR +

INDYCAR SERIES

13:00 Streets of Detroit STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

13:30 Argentina vs. China DGO ESPN 3 STAR +

LIGA ACB

13:30 Barcelona vs. Real Madrid FOX SPORTS 2

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

15:00 Banade vs. Lomas STAR +

ROLAND GARROS 15:20 Octavos de Final DGO ESPN 2 STAR +

PRIMERA C

15:30 Muñiz vs Claypole

15:30 Lujan vs Centro Español