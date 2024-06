¡Los Pumas 7 a la final de Madrid!

Por Rodrigo Chagaray

rchagaray@eldia.com

Los Pumas 7´s consiguieron nuevamente meterse con muchísimo corazón en la final por el título anual del Circuito mundial de Seven 2024, al vencer a All Blacks 7 por 21 a 14 tras una final electrizante que tuvo a nuestros compatriotas dos veces abajo en el marcador y que tuvo al jugador surgido de Los Matreros, Mateo Graziano, como una de las figuras descollantes al marcar tres tries, en una semifinal y a Nueva Zelanda.

Ahora Francia de Antoine Dupont (que le ganó también por 21 a 14 a Fiji), será el último escollo que Argentina deberá sortear para poder cerrar un 2024 de ensueño, tras haberse quedado con el título de Liga hace solamente unas semanas al haber terminado por encima de todos los equipos por primera vez en la historia.

En lo que va de la temporada, los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron 43 partidos, de los que ganaron 35, solamente perdieron 7 y después de haber ganado la Serie regular, buscará en España coronar el año con un inédito título.

El horario de la final está pautado para las 15:26, en lo que será el último partido de la temporada dónde solamente quedará por delante la disputa en Paris de los Juegos olímpicos, donde el rugby hace dos Olimpiadas que está presente y tanto en Rio 2016 como en Tokyo 2020, el ganador fue el seleccionado de Fiji.

LA PALABRA DE MATTEO GRAZIANO

El jugador de Los Pumas 7, al final y tras el hat trick dijo: “Fue toda una locura contra un equipazo, como son los All Blacks, pero supimos resolverlo con rugby y mucho corazón. Es difícil a veces imponerse en el mano y los tries son consecuencias de la conexión grupal que tenemos. Los tres tries fueron eso, este grupo hace que las cosas sucedan. Es todo para disfrutar. Contra Francia tenemos cosas para ajustar porque no hay margen de nada. Somos un equipo de 20 jugadores y al que le toque entrar, entra y aporta para el beneficio grupal. Francia tiene todo y encima a Dupont. Nos gusta jugar contra ellos”.

A lo que el surgido en el club Los Matreros agregó: “Era muy importante marcar de pelota recuperada, no aflojamos un segundo y cada ataque que tuvimos, fue por suerte letal. La defensa fue tremenda. LO que el técnico planifico, salió tal cual y lo aprovechamos de la mejor manera. El equipo esta físicamente al límite. Ahora tenemos bastante tiempo para descansar, hielo, comer y prepararnos para la final”, finalizó el potente tres cuartos de nuestro país.

La formación de Los Pumas 7’s: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 11- Luciano González Rizzoni, 14- Joaquín Pellandini, 12- Santiago Mare, 10- Tobías Wade, 1- Rodrigo Isgró.

Suplentes: 2- Santiago Vera Feld, 4- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga 8- Gastón Revol, 22- Tomás Elizalde.

Domingo 2° de junio

10:56 hs – Las Yaguaretés vs Japón (Playoff)

15:26 hs – Los Pumas 7´s vs Francia 7’s (Final)