“Hay muchos rumores, pero acá no llegó nada”

Néstor Ortigoza, encargado del fútbol de San Lorenzo afirmó ayer que “no llegó nada” por Adam Bareiro, quien tomará una decisión tras disputar la Copa América 2024.

El guaraní es de los más codiciados en este mercado y tanto Boca como River mostraron interés por el ex Olimpia. Sin embargo, su nacionalizado compatriota y dirigente sanlorencista aclaró la situación.

“Bareiro hoy está con su selección. Hay muchos rumores, pero acá no llego nada. Sabemos que San Lorenzo también tiene que vender para levantar inhibiciones y reforzar al equipo. Hoy al club no llegó nada”, declaró quien pateó el penal decisivo para que el Ciclón conquiste la Libertadores en 2014.

No obstante, Ortigoza no le esquivó a la cuestión de que el capitán del azulgrana tiene una cláusula de salida baja, que cualquier club puede ejecutar: “La idea es ver cómo se siente, si cumplió un ciclo o tiene que emigrar. Lo va a decidir él. Queremos que los chicos quieran quedarse, no podemos obligarlos”, consideró. “Tampoco podemos comprometernos a pagar una plata que el club no va a poder cumplir. Tenemos que ser conscientes y cuidadosos. Hay muchas cosas y tenemos que analizarlas. Hoy lo más rápido es levantar las inhibiciones”, añadió Ortigoza.

Por último, el ex Argentinos expresó su deseo de que, en caso de marcharse, Bareiro tome la decisión de jugar en el exterior: “Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Quiere mucho al club y hace dos meses se hizo un tatuaje de San Lorenzo. Es inteligente”, cerró.

EL PLAN DE RIVER

La baja cláusula de 3.5 millones de dólares hace que River empiece a gestionar la llegada del formado en Olimpia y desde la dirigencia se contactaron con el agente del jugador para pautar una reunión esta semana.

En el Millonario apuestan a un tercero que puede tomar un rol clave en la negociación y es el mediocampista Cristian Ferreira. El futbolista de 24 años está a préstamo en San Lorenzo y en River piensan ofrecerle al Ciclón un porcentaje del pase de este en la operación por el punta.