"Es donde me gusta estar": Marcos Rojo decidió en qué equipo jugará y habló del llamado de Messi para ir al Inter Miami

El futbolista de Boca Juniors, Marcos Rojo, brindó una entrevista donde dio a conocer que hará de su futuro, si estará en el club de la Ribera, si le abre una puerta a su regreso a Estudiantes o si irá a la MLS, tras el llamado de Lionel Messi.

Rojo tiene contrato con el "Xeneize" hasta diciembre de 2025, un vínculo que fue renovado en agosto del 2023.

El propio jugador, en diálogo con La Red, reveló el llamado de Messi, aunque también aseguró estar cómodo en Boca: "A mí me llamo Leo Messi para ir a Inter Miami. La verdad es que no estaba convencido de irme de Boca, me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba".

Tras varias críticas y posteriores lesiones que le han ocurrido a lo largo de los últimos torneos, el ex zaguero de Estudiantes dejó en claro que quiere volver a su nivel: "Me encanta y disfruto jugar en Boca, en La Bombonera. Es donde me gusta estar".

Pese a las versiones que lo vinculan con el Pincha, por el momento el zaguero central no se volvió a pronunciar sobre el tema, aunque es uno de los jugadores que tiene muy buena relación con Juan Sebastián Verón y con el cual tiene charlas permanentes.