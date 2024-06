VIDEO. ¡Se picó! El Kun Agüero reaccionó a una violenta patada en un torneo amateur y se enfrentó cara a cara a su rival

El ex jugador de Independiente, Barcelona, Manchester City, Sergio "Kun" Agüero, tuvo un intenso cruce con un rival, en un torneo de fútbol amateur que se realiza en Carolina del Norte, Estados Unidos. El mismo tiene como premio, un millón de dólares para el campeón.

El equipo del Kun tuvo un mal arrancar al perder con el Say World FC por 6 a 3. Pero durante el transcurso del juego, una de las situaciones que provocó tensión fue una reacción del propio enganche contra un defensor rival, tras una patada muy violenta.

La misma se dio en la puerta del área por parte de Brandon Rothfuss, que el árbitro ignoró. Inmediatamente, el Agüero se levantó del suelo y encaró al defensor rival, quien se puso cara a cara. Luego llegó un empujón de parte de Lucas Fernández que alteró los ánimos.

It got HEATED after this tackle against Sergio Aguero at @TST7v7 😳 pic.twitter.com/TwPHjmLDPy