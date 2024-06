La peor pesadilla: salvaje golpiza a una jubilada en Barrio Norte

Los ataques a jubilados continúan siendo una dolorosa realidad en La Plata. Ya sea por asaltos violentos dentro de sus viviendas, con golpes y amenazas, o mediante cualquier despojo a través de los interminables “cuentos del tío”.

Lamentablemente, ayer a la madrugada por esa situación pasó una mujer de 73 años, que vivió una verdadera pesadilla en Barrio Norte.

Además, como suele ocurrir por lo general en estos casos, la víctima fue sorprendida en el momento de mayor indefensión y vulnerabilidad: cuando se encontraba durmiendo.

“ELLA INTENTÓ RESISTIRSE”

En la tarde de ayer, cuando este diario se presentó en la vivienda donde se produjo el brutal asalto, Mateo Mele (22), novio de una nieta de la damnificada, fue quien aceptó aludir al traumático episodio.

Al respecto, indicó que la mujer “dormía a las 4 de la mañana, cuando dos ladrones se treparon por el frente de la casa hasta llegar al techo. Luego bajaron en un patio, rompieron la puerta balcón y ahí apareció la abuela de mi novia para tratar de que no se metieran adentro”.

Pese a los denodados esfuerzos y desesperación de la jubilada, los delincuentes -que la jubilada estimó que andaban entre los 25 y 30 años- la superaron en cantidad y la doblegaron en fuerza.

“No solo que consiguieron entrar igual, sino que como ella intentó resistirse para evitarlo, después se ensañaron y la golpearon bastante en el rostro y en otras partes del cuerpo. Tanto cuando estaba parada como inclusive cuando la tiraron al piso”, reveló el joven.

“Comentó también que uno de los delincuentes estaba drogado y era el más violento. Y que ambos estaban encapuchados y con guantes en sus manos”, aclaró.

“REVISARON HASTA EN EL BAÑO”

En cuanto a las acciones desplegadas por los asaltantes tras reducir a golpes a la propietaria del inmueble, Mateo consignó que “revisaron toda la casa, hasta en el baño”.

Por ese dato, se deduce que los intrusos se manejaron con bastante tiempo y sintiendo que no había circunstancia alguna que pusiera en riesgo sus planes.

“La abuela calcula que se deben haber quedado una hora y media”, mencionó Mateo.

En dicho lapso, informó, “le robaron un poco de dinero en dólares y en pesos, algunas joyas, dos ó tres celulares y el auto, un Volkswagen Gol Trend, modelo 2011”.

Una fuente policial ligada a la investigación de este hecho de inseguridad, aseguró a EL DIA que “a la señora le robaron 30.000 pesos argentinos, en efectivo, documentación personal y el Gol Trend”.

De todas esas pertenencias, al menos hasta ahora la jubilada logró recuperar a su vehículo.

Puntualizó al respecto que “mientras ella estaba radicando la denuncia, le avisaron a las 10 y media de la mañana (de ayer) que el coche había sido abandonado por los delincuentes en las calles 2 y 531”.

“No sé en qué estado apareció, pero al menos tenía una goma pinchada”, reflejó Mateo.

“ESTÁ MUY DOLORIDA Y ASUSTADA”

Asimismo, Mateo hizo foco luego en el post asalto que viene transitando la jubilada.

En tal sentido, hizo saber que “está muy dolorida, por los golpes que le dieron, hasta cuando la arrojaron al piso. Tiene varios moretones”.

Paralelamente, dio a conocer que “además está bastante asustada y angustiada. No es para menos, fue muy fea la situación que le hicieron vivir”.

Como consecuencia directa de ese estado de ánimo, el joven reveló que “la abuela de mi novia ahora dice que quiere mudarse de barrio. Ya no se siente segura en su casa y es lógico, teniendo en cuenta la horrible experiencia que tuvo”.

Agregó que “y eso que hace por lo menos 30 años que vive en esta cuadra, donde nunca le habían robado”.

Vale citar que en momentos en que Mateo brindaba a este diario los pormenores sobre el violento atraco, una vecina de la víctima que caminaba hacia su casa, se detuvo para interesarse sobre el estado de la jubilada.

Fue entonces que le preguntó al joven: “¿Cómo está la señora?”, para de inmediato manifestar que “después del asalto golpeó la puerta de casa para contarme lo que le había pasado. Pero hasta que me desperté, me levanté y me asomé, ya había regresado a su casa”.

“Decile que cuando esté más tranquila voy a charlar con ella. Y si necesita algo, estoy en casa”, amplió.

Cabe mencionar que tras el brutal asalto, personal del Comando de Patrulla y de la comisaría segunda acudieron al lugar, alertados por un llamado al 911. Se diagramó un rastrillaje por la zona para dar con los delincuentes. Pero fue en vano.