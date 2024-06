Se calentó: el escultor trató de ignorante y necia a Mirtha

“Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”. Así, sin filtro, Mirtha Legrand volvió a quejarse por la estatua que, en su pueblo natal, le hicieron el año pasado y que, por pedido de ella, se había levantado de donde estaba emplazada para retocarla. Sin embargo, la nueva versión tampoco le gustó y el autor, cansado de las críticas, la trató de caprichosa, ignorante y necia.

Claro, las palabras de Daniel Melero, el escultor en cuestión, llegaron después de que la diva se refiriera entre risas a su obra de arte en su programa. En ese marco, La Chiqui no ocultó su disgusto: “Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca”, dijo, entre risas, y lanzó: “No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”.

Además, confesó que ya tiene otro homenaje en su pueblo, un cuadro pintado en la estación de ómnibus que sí le gusta, pero no quiere la estatua: “Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí”.

“No hicimos más que algún retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa (...) Hubo mucha ignorancia de parte de Mirtha”

Daniel Melero,

el escultor en cuestión

Las palabras llegaron a oídos de Melero que, harto de las burlas, decidió dar por terminado el tema. “Lo que ella quería parecía ser un retoque, no hicimos más que algún retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa”, aseguró el artista en una entrevista con la radio Re (FM 107.3).

Y en ese marco, se refirió a cuestiones artísticas: “Si sabemos un poco del arte, sabemos que no tiene nada que ver con los gustos, si a uno le gusta o no una cosa. Una obra no pasa por ese lado, una obra es el reflejo del artista que la realiza, y yo creo que ahí termina la cuestión del tema”.

Así, no dudó a la hora de definir a la animadora: “Hubo mucha ignorancia de parte de Mirtha. Y lo digo con todo respeto, sobre el tema de lo que es el arte...”.

Por eso, decidió dar por terminada la polémica, al menos de su lado: “Ya me pareció un tema de culminación en mi cabeza y decir ‘no vamos a discutir ni entrar en ninguna polémica con una persona que no comprende cosas, en este caso, sobre arte, un tema que tendría que ser, a esta altura del partido, un tema integrado dentro de la sociedad”.

Por ahora, la estatua de La Chiqui sigue instalada en el parque principal de Villa Cañás, la ciudad santafesina.