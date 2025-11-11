Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura.

Para este fin de semana, la autoridad máxima del fútbol argentino brindó algunas aclaraciones relacionadas a “temas de seguridad, de pantallas televisivas, de eventos en los estadios de los equipos, de descansos de los conjuntos que juegan copas continentales y a que la fecha 16 del Torneo Clausura define varias situaciones”.

Por ello, destacaron los siguientes puntos:

-Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.

-Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.

-En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Uriel García

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: José Castelli

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Julio Fernandez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanota

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Edgardo Zamora

AVAR: Diego Romero