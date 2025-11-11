Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia

La Cámara de Casación impulsa cambios para acelerar el juicio contra Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura.
Para este fin de semana, la autoridad máxima del fútbol argentino brindó algunas aclaraciones relacionadas a “temas de seguridad, de pantallas televisivas, de eventos en los estadios de los equipos, de descansos de los conjuntos que juegan copas continentales y a que la fecha 16 del Torneo Clausura define varias situaciones”.
-Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros de nuestro fútbol. Esto condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17 horas.
-Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.
-En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Uriel García
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: José Castelli
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Agustín Méndez
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Vélez – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Delbarba
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
20.15 Newell’s – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Felipe Viola
AVAR: Diego Verlota
20.15 Boca – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nelson Sosa
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Mario Ejarque
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Juan Del Fueyo
17.00 Belgrano – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Julio Fernandez
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Juan Pafundi
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanota
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Edgardo Zamora
AVAR: Diego Romero
