Estudiantes jugará el domingo y Gimnasia, el lunes: así será la fecha 16, entre playoffs, copas y descenso

La Liga Profesional confirmó el cronograma completo para la fecha 16, la última de la fase regular del torneo, que estará dividida entre el sábado, domingo y lunes con mucho en juego en ambas zonas. Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre esos tres dos ya no serán de la partida para 2026.

El sábado 15 de noviembre concentrará toda la atención por la definición del descenso, con los partidos que pueden marcar el destino de varios equipos que pelean por mantenerse en Primera. En tanto, el domingo 16 y lunes 17 se disputarán los encuentros que definirán los clasificados a los playoffs del campeonato.

Entre los partidos destacados, Estudiantes recibirá a Argentinos Juniors el domingo a las 20.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, mientras que Gimnasia visitará a Platense el lunes desde las 19.30, en Vicente López.

Cronograma completo – Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 – Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 – Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 – Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 – San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B)

21.30 – Independiente vs. Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 – Instituto vs. Talleres (Zona B)

17.00 – Vélez vs. River (Zona B)

20.15 – Estudiantes vs. Argentinos (Zona A)

20.15 – Newell’s vs. Racing (Zona A)

20.15 – Boca vs. Tigre (Zona A)

20.15 – Central Córdoba vs. Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 – Barracas Central vs. Huracán (Zona A)

17.00 – Belgrano vs. Unión (Zona A)

17.00 – Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A)

19.30 – Platense vs. Gimnasia (Zona B)